Жанет про отбор на «Евровидение»: Платье, в котором я появлюсь на сцене, еще не примеряла ни одна певица!

Новости Беларуси. Многие музыканты признаются, что мечтают представить свою страну на международном песенном конкурсе «Евровидение». И многие артисты готовы даже пойти на радикальные меры, чтобы-таки спеть со сцены одного из самых престижных и востребованных форумов музыкального мира.

Участники белорусского национального отбора на «Евровидение-2015» – не исключение. Девушки из группы Napoli, например, готовы расстаться с роскошными волосами, а дуэт «Юзари и Маймуна» согласны выехать на сцену на коньках, если, конечно, понадобится.

По признанию певицы Жанет, самое важное, чем приходится жертвовать во время подготовки к нацотбору – общение с семьей.

Правда, трехлетняя Лаура, дочурка певицы, уже понимает, что ничего не поделаешь: мама – артистка, работа у нее такая.

Жанет, певица:

Моя семья меня во всем поддерживает! Жалеют, помогают, подсказывают. Единственное, чем я сейчас жертвую – это своим вниманием к ним. Но моя прекрасная дочь уже знает, что мама артистка и такая вот у нее работа.

В этом году Жанет отмечает маленький юбилей в своей творческой карьере: это пятая попытка певицы представить Беларусь на «Евровидении».

В 2004 году она впервые вступила в борьбу за путевку на конкурс. Тогда удача оказалась на стороне дуэта «Александра и Константин».

За десять лет в жизни Жанет произошли существенные изменения: девушка стала супругой рекордсмена Беларуси по силовому экстриму Павла Сороки, у пары родилась чудесная дочурка, с гастролями певица исколесила, без преувеличения, всю страну вдоль и поперек.

И, что немаловажно, певица с каждым годом вместе со своей командой интригует своих поклонников: новыми образами, сценическими нарядами и невероятными постановками.

Жанет, певица:

Евровидение – это своеобразный конкурс, и он уже не такой как много лет назад. Люди ждут чего-то нового, чего-то необычного. Конечно, очень хочется приятно удивить зрителя. В том году мне это удалось. Надеюсь, что в этом тоже получится! Кроме того, Европа тоже ждет чего-то особенного от Janet from Belarus! Да разве я могу их подвести! Мой номер – конечно пока секрет, скажу лишь, что на сцене нас будет шестеро, как требует конкурс! Горжусь тем, что поддержать меня на сцене в качестве бэк-вокалисток прилетят представительницы из Швеции Юлва и Линда Перссон, дуэт «One voice». Кстати, девушки – авторы песни для «Евровидения-2015» совместно с Вильям Тэйлор из Великобритании.

Евровидение – это уникальный шанс поднять себя на новый уровень! А опыт работы с зарубежными авторами – это просто подарок для артиста!

Жанет с воодушевлением перечисляет всех, кто принимает участие в постановке конкурсного номера. И уверяет: ей есть, что сказать европейскому слушателю.

А тех, кто уже знаком с ее творчеством предупреждает: вы увидите совершенно новую Жанет, не даром песня для «Евровидения» носит интригующее название – Supernova.

Жанет, певица:

В моей команде прекрасные люди и очень творческие! С огромным удовольствием вам их представлю! Татьяна Давыденко, модельер-дизайнер. Мария Макарова заслуженный тренер РБ и ее коллектив, Лиана Войнова, вошедшая в десятку лучших танцоров России, Бутерус Дин, Алябьева Людмила, Елена Атрашкевич – мой педагог по вокалу, мой муж и доченька, вся моя огромная семья, а так же много прекрасных людей, которых мне посылает Бог… Supernova – это новое слово английского языка! Оно обозначает новую жизнь, новую энергию, гармонию чувств – в общем, все то, к чему стремится каждый человек! Успех моего номера зависит от многих людей, от работы всей моей прекрасной команды! А идей у меня всегда достаточно! Просто не всегда их можно реализовать на нашей белорусской сцене! Но разве ж нас это остановит?

То, что креатива этой девушке не занимать, зрители убедились в прошлом году.

Певица появилась на сцене в роскошном длинном платье, под стать тому, что надевали несколько веков назад коронованные особы. В середине номера – в кульминационный момент – наряд ниспадал к ногам певицы, а танцоры, спрятанные под пышной юбкой, разлетались черными воронами в разные стороны. К тому, как выглядеть на сцене, Жанет всегда подходила ответственно, как и подобает настоящему артисту.

Жанет, певица:

В этом году у нас было 6 вариантов платьев! Но до последнего момента не было концепции номера! Ведь сам номер был готов еще 1,5 месяца назад (еще до отбора), но когда я прошла в финал, и мы узнали о возможностях сценической площадки, от него пришлось отказаться... И вот тогда понеслось. Нужно было придумать что-то новое и особенное, но неспроста моя песня называется SyperNova! И поверьте, такое платье, в котором я появлюсь на сцене, еще не примеряла ни одна белорусская певица... А может даже и российская, а может даже и европейская!

Но не только в платьях – счастье, уверена Жанет. Став мамой, женщина поняла: главное на свете – продолжение рода, а будущее – за детьми.

Она не стала первой на национальном отборе в 2013-м, но искренне радовалась победе Тео. А он одним из первых пришел поддержать ее на премьере клипа на песню «You will be here», которая могла, но так и не прозвучала с евровизийной сцены. Видео посвящено семьям, которые не могут иметь детей. Идея принадлежит самой Жанет. Главные роли исполнили актеры Купаловского театра Анна Хитрик и Павел Харланчук. В клипе снялась девочка Алина из Бобруйского детского дома. Жанет не без гордости говорит: малышку уже удочерили, для нас – это знак, что мы на верном пути.

Жанет, певица:

В прошлом году я разделила 2-е место, но меня это не расстроило, ведь я получила нечто более важное! На песню-претендентку прошлого года «You will be here», я сняла клип, который посвятила семьям, которые не могут иметь детей! И благодаря этой работе в Европе знают, чем живет Беларусь и что для нашей страны самое главное – это дети… А значит будущее!

В процессе подготовки к национальному отбору на «Евровидение» она не стала искать поддержки со стороны именитых продюсеров и исполнителей. Жанет решила напомнить, что впереди – волшебные семейные праздники, и представила интернет-пользователям позитивный ролик, в котором она – в роли Снегурочки, а рядом – Дед Мороз рассказывают, почему в финале стоит поддержать ее композицию Supernova (смотрите видео).