Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

Новости США. Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством. Тело мужчины было найдено в его особняке в Палос-Вердес (Калифорния).



Трагическую новость сообщил портал TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей.

Мужчине был 41 год. Что толкнуло музыканта на отчаянный шаг, пока не сообщается.

Майк Шинода, один из основателей Linkin Park:

Шокирован и убит горем, но это правда. Официальное заявление вскоре появится.

У Честера Беннингтона остались шестеро детей.

Каким останется фронтмен в воспоминаниях поклонников и коллег мы уже писали – здесь подробнее.

Для миллионов поклонников Linkin Park известие стало шоком. Судя по тому, что пишут в социальных сетях, многие не могут поверить в то, что Честера нет в живых.