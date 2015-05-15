Окончательный вариант Time на сцене «Евровидения»: платье Маймуны стало короче, пиджак Юзари пришлось ушить

Новости Австрии. Вечером в пятницу на сцене венской арены Wiener Stadthalle прошла вторая индивидуальная репетиция Юзари и Маймуны. На прогон каждой делегации выделено ни много ни мало – 20 минут. Это, по сути, и была последняя возможность внести коррективы в итоговый номер.





Как пишет Юзари в онлайн-дневнике, «наряды в Вене претерпели небольшой апгрейд».

Из-за того, что вокалист с каждым днем теряет килограммы, пиджак пришлось ушить. Ребята не скрывают: сказывается волнение.



Платье Маймуны укоротили на несколько сантиметров. Все для того, чтобы скрипачка могла свободнее передвигаться по сцене во время выступления (смотрите видео).