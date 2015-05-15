Окончательный вариант Time на сцене «Евровидения»: платье Маймуны стало короче, пиджак Юзари пришлось ушить
Новости Австрии. Вечером в пятницу на сцене венской арены Wiener Stadthalle прошла вторая индивидуальная репетиция Юзари и Маймуны. На прогон каждой делегации выделено ни много ни мало – 20 минут. Это, по сути, и была последняя возможность внести коррективы в итоговый номер.
Как пишет Юзари в онлайн-дневнике, «наряды в Вене претерпели небольшой апгрейд».
Из-за того, что вокалист с каждым днем теряет килограммы, пиджак пришлось ушить. Ребята не скрывают: сказывается волнение.
Платье Маймуны укоротили на несколько сантиметров. Все для того, чтобы скрипачка могла свободнее передвигаться по сцене во время выступления (смотрите видео).
Подробнее о евровизийных костюмах белорусов здесь.
После репетиции Юзари и Маймуна вместе c руководством белоруской делегации отправились на пресс-конференцию.
«Как вы встретились?», пожалуй, вопрос, который бьет все рекорды. Как подчеркивает пресса, специализирующаяся на «Евровидении», «Маймуна на превосходном английском» не без гордости ответила, что с Юзари пересекалась на различных концертах в Беларуси.
Маймуна:
Я большой поклонник конкурса «Евровидение» и мне нужен был красивый голос… И я нашла его!
Юзари на похвалу в адрес Маймуны никогда не скупится.
Юзари:
Она моё небо, и я летаю в нём. Мне нравится музыка, шоколад и Маймуна!
На пресс-конференцию Юзари и Маймуна пришли не с пустыми руками. Белорусы приготовили настоящий сюрприз:
наша скрипачка на глазах у журналистов побила рекорд Книги Гиннеса.
Девушка исполнила композицию «Полет шмеля» меньше чем за минуту.
Юзари и Маймуна также отметили, что считают Вену одним из самых красивых городов в мире. Архитектура Вены напомнила Юзари Санкт-Петербург, в котором он учился.
Журналисты, работающие на конкурсе, отмечают, что вокал Юзари способен влюбить в себя кого угодно. А Маймуну называют «мечтой всех мужчин Европы».
Кстати, в пресс-центре «Евровидения» уже началось голосование прессы.
Пока в полуфинале Беларусь на 8-ом месте. Это значит, что в финал мы проходим. Напомним, Юзари и Маймуна выступят в первом полуфинале 19 мая под номером 11.