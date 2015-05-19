Полина Гагарина вышла в финал «Евровидения-2015»

Новости России. Российская участница музыкального конкурса «Евровидение-2015» Полина Гагарина по итогам полуфинального голосования зрителей и жюри вышла в финал конкурса.

За несколько часов до полуфинала Россия вырвалась в тройку лидеров по количеству ставок на победу в «Евровидении». Опережают Полину Гагарину лишь представители Швеции и Италии. Лидирует Гагарина и в рейтинге самых красивых участниц «Евровидения» этого года.

Конкурсная композиция A million voices, с которой российская певица покоряет «Евровидение», написана интернациональной командой авторов, в числе которых — Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг и Леонид Гуткин. Эти авторы также написали What If для российской участницы «Евровидения-2013» Дины Гариповой.

Продюсер Полины Гагариной Константин Меладзе ранее неоднократно отмечал, что песня его подопечной должна стать «посланием мира», именно поэтому вокалистка предстала на главной сцене конкурса в романтическом образе. Сама Гагарина называет песню рок-балладой. Полина уверена, что композиция найдет отклик в сердцах зрителей и слушателей.

В «Евровидении-2015» принимают участие артисты из 40 стран. Второй полуфинал пройдет 21 мая. В нем примут участие исполнители 17 стран, из которых также будут отобраны десять лучших.

Напрямую в финальную стадию допущены 7 стран: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания («Большая пятёрка» — организаторы и спонсоры шоу), Австрия (победитель прошлого года) и Австралия («приглашённый гость»).