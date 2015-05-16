Евровидение 2015: Мировой рекорд побит Маймуной – «Полет шмеля» сыгран меньше чем за минуту

Новости Австрии. На пресс-конференции в Вене белорусская скрипачка Маймуна, которая вместе с певцом Юзари представляет Беларусь на «Евровидении», побила мировой рекорд.

«Полёт шмеля» – оркестровая интермедия, написанная Николаем Римским-Корсаковым для его оперы «Сказка о царе Салтане», сочинённой в 1899-1900 годах. Сейчас её воспринимают скорее как самостоятельное произведение.

«Полёт шмеля» очень сложен в исполнении: музыкантам приходится играть его в невероятно быстром темпе, и далеко не каждый артист может с этим справиться.