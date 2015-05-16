Евровидение 2015: Мировой рекорд побит Маймуной – «Полет шмеля» сыгран меньше чем за минуту
Новости Австрии. На пресс-конференции в Вене белорусская скрипачка Маймуна, которая вместе с певцом Юзари представляет Беларусь на «Евровидении», побила мировой рекорд.
Девушка исполнила знаменитый «Полет шмеля» Римского-Корсакова всего за 56 секунды.
Зал буквально взорвался аплодисментами (смотрите видео).
«Просто фантастика! 56 секунд!» – отметил Юзари. – «В следующий раз обязательно позовем представителей Книги рекордов».
«Полёт шмеля» – оркестровая интермедия, написанная Николаем Римским-Корсаковым для его оперы «Сказка о царе Салтане», сочинённой в 1899-1900 годах. Сейчас её воспринимают скорее как самостоятельное произведение.
«Полёт шмеля» очень сложен в исполнении: музыкантам приходится играть его в невероятно быстром темпе, и далеко не каждый артист может с этим справиться.
Бен Ли
В 2012 году самый быстрый в мире скрипач, Бен Ли, сыгравший «Полет шмеля» со скоростью 15 нот в секунду, получил титул «Самого быстрого сверхчеловека», установив новый рекорд на британском телешоу Superhuman Showdown.
Его рекорд по исполнению «Полета шмеля» составляет 58,05 секунд.
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