Панки, представляющие Финляндию на «Евровидении», показали, что будет происходить на сцене во время их выступления

Новости Австрии. Квартет PKN (полное название Pertti Kurikan Nimipaivat) был выбран в качестве национальных участников конкурса финскими телезрителями.

По мнению букмекеров, панк-группа, в состав которой входят люди с синдромом Дауна, аутизмом и необучаемостью, не только выйдет в финал «Евровидения», но и в итоге займет не ниже пятого места.







Их песня "Aina mun pitää" рассказывает о жизни мужчины, который разучился наслаждаться жизнью, полностью подчинившись установленным нормам и правилам.

Группа PKN:

В нашу группу входят четверо умственно неполноценных мужчин среднего возраста. Музыка, которую мы играем – это финский панк. Мы не собираемся изменять себе и подстраиваться под кого бы то ни было, мы просто хотим быть сами собой. Но мы не хотим, чтобы люди голосовали за нас из жалости, мы не настолько отличаемся от других. Такие же обычные парни, пусть и с небольшой умственной задержкой.







Группа уже провела две репетиции на сцене венской арены Wiener Stadthalle. Музыканты, как и обещали, не стали специально разрабатывать конкурсные наряды для «Евровидения». На главной музыкальной площадке они появятся в той одежде, которую надели ли бы на любой другой концерт: джинсы, майки и куртки с множеством значков.

Представители группы уверены, что выступление PKN на «Евровидении» позволит всему миру обратить внимание на синдром Дауна и аутизм и поддержать новые социальные программы для умственно-отсталых людей, которые несмотря ни на что не закрылись в себе, а занимаются творчеством.





О том, почему «Евровидение» так важно для группы PKN, здесь.

Напомним, PKN была сформирована во время одного из благотворительных мероприятий и появилась в документальном фильме 2012 г. The Punk Syndrome («Синдром панка»).



Финляндия выигрывала «Евровидение» всего один раз. В 2006 г. победу этой стране принесла группа Lordi. Отвечая на вопрос «Почему Евровидение важно для вас?», участники группы PKN отвечают: «Потому что Lordi выиграли его».



