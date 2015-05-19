Евровидение-2015. Конкурс впервые покажут с сурдопереводом

Сурдопереводчики, которые работали над проектом, рассказали, что на перевод одной песни у них ушло от 6 до 10 часов. При этом они не пытались придерживаться изначального текста песни, а сосредотачивались на собственных впечатлениях от музыки.



Сурдопереводчики, работающие над проектом:

Сначала мы перевели французский текст песни на немецкий язык, затем на австрийский язык жестов, только потом на международный жестовый язык. Причём мы не зацикливаемся на тексте, а только отталкиваемся от него.







Напомним, в марте сурдопереводчик из Швеции Томми Крэнг стал настоящей звездой Интернета после того, как перевел песни шведского отборочного тура «Евровидения» на язык глухонемых.



Сурдоперевод песен он сопроводил танцем. Запись эфира вмиг разлетелись по социальным сетям. И видео выступления Томми уже посмотрели несколько миллионов раз. У Крэнга появились тысячи поклонников по всему миру.





Монс Зелмерлев на открытии «Евровидения»