Евровидение-2015. Конкурс впервые покажут с сурдопереводом
Новости Австрии. Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2015» перевели на язык жестов все 40 песен участников. Также по ходу трансляции будут переведены все выступления артистов и диалоги ведущих.
Организаторы «Евровидения»:
Музыка – это язык, который должен быть доступен всем, включая людей с ограниченными возможностями. Это укладывается в нашу концепцию «Возводя мосты».
Building bridges – девиз песенного конкурса в этом году. Однако дополнительная трансляция с сурдопереводом не будет доступна в России, а также в большинстве стран Европейского вещательного союза. К новшеству пока присоединились телеканалы Финляндии, Германии, Латвии, Дании, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Словении.
Сурдопереводчики, которые работали над проектом, рассказали, что на перевод одной песни у них ушло от 6 до 10 часов. При этом они не пытались придерживаться изначального текста песни, а сосредотачивались на собственных впечатлениях от музыки.
Сурдопереводчики, работающие над проектом:
Сначала мы перевели французский текст песни на немецкий язык, затем на австрийский язык жестов, только потом на международный жестовый язык. Причём мы не зацикливаемся на тексте, а только отталкиваемся от него.
Напомним, в марте сурдопереводчик из Швеции Томми Крэнг стал настоящей звездой Интернета после того, как перевел песни шведского отборочного тура «Евровидения» на язык глухонемых.
Сурдоперевод песен он сопроводил танцем. Запись эфира вмиг разлетелись по социальным сетям. И видео выступления Томми уже посмотрели несколько миллионов раз. У Крэнга появились тысячи поклонников по всему миру.
Монс Зелмерлев на открытии «Евровидения»
Кстати, представитель Швеции на «Евровдиении-2015» – наиболее вероятный победитель конкурса по мнению букмекеров. И, поскольку, делать какие-то прогнозы – дело неблагодарное, пока насладимся номером. Кстати, на самом конкурсе и образ, и номер шведа практически не претерпел изменений.
Первый полуфинал пройдет во вторник, 19 мая. Второй – в четверг, 21 мая. И уже в субботу, 23 мая, состоится гранд-финал, на котором нынешняя Queen of Austria Кончита Вурст передаст «Хрустальный микрофон» – главный трофей конкурса.