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Детское «Евровидение-2015»: белорус Руслан Асланов стал четвертым, победила представительница Мальты

22 ноября 2015 10:40
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Новости Болгарии. Победителем детского «Евровидения-2015» стала Дестини Чукуньере из Мальты. Белорус Руслан Асланов с песней «Волшебство» занял четвертое место. Поддержали высокими оценками нашего исполнителя Россия, поставив 10 баллов, и Грузия – 8 баллов.

По итогам голосования на втором месте оказался исполнитель из Армении Мика, завершила тройку лидеров представительница Словении.

Всего в конкурсе участвовало 17 стран, в том числе дебютант – Австралия.

Беларусь участвует в детском «Евровидении» с момента его основания в 2003 году. Представители нашей страны дважды занимали первое место: в 2005 и 2007 годах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Музыка

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