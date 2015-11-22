Детское «Евровидение-2015»: белорус Руслан Асланов стал четвертым, победила представительница Мальты

Новости Болгарии. Победителем детского «Евровидения-2015» стала Дестини Чукуньере из Мальты. Белорус Руслан Асланов с песней «Волшебство» занял четвертое место. Поддержали высокими оценками нашего исполнителя Россия, поставив 10 баллов, и Грузия – 8 баллов.

По итогам голосования на втором месте оказался исполнитель из Армении Мика, завершила тройку лидеров представительница Словении.

Всего в конкурсе участвовало 17 стран, в том числе дебютант – Австралия.

Беларусь участвует в детском «Евровидении» с момента его основания в 2003 году. Представители нашей страны дважды занимали первое место: в 2005 и 2007 годах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.