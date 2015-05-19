Полина Гагарина и Кончита Вурст расцеловались на «Евровидении»
Новости Австрии. Победитель прошлогоднего конкурса «Евровидение» австрийский певец Томас Нойвирт, выступающий в образе Кончиты Вурст, дал высокую оценку номеру Полины Гагариной на «Евровидении».
Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.
Полина Гагарина, запись в Instagram
Чуть позже артистка, начитавшись комментариев к видео, на котором запечатлена с Кончитой, призвала быть добрее и снисходительнее.
Полина Гагарина:
Ребята! Читаю комментарии. Нельзя так! Почему так озлобленно? Это всего лишь сценический образ и это работает! Она отлично выступает и очень интеллигентна! Призываю всех следить за словами!
Первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение» пройдет сегодня, вечером 19 мая. Полина Гагарина выйдет на сцену под 12-м номером с композицией A Million Voices, которая написана интернациональной командой авторов, в числе которых – Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг и Леонид Гуткин. Напомним, эти же композиторы написали песню What If для участницы «Евровидения-2013» Дины Гариповой.
Продюсер Гагариной Константин Меладзе ранее отмечал, что песня Полины должна стать «посланием мира», именно поэтому вокалистка предстанет на конкурсе в легком романтическом образе.
Юзари и Маймуна
Напомним, Беларусь на конкурсе представляют Юзари и Маймуна. Их конкурсная композиция Time прозвучит с главной арены в Вене под номером 11. Напомним, свое выступление певец и скрипачка посвящают онкобольным людям.
Юзари:
Наша песня о тех людях, которые борются. Борются за жизнь, каждый день, каждую минуту. Наша песня посвящена тем людям, у которых время на счету.
Артем Ахпаш, один из бэк-вокалистов Юзари на «Евровидении». Запись в Instagram
Что будет происходить на сцене во время выступления белорусов здесь.