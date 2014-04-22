Евровидение-2014. Сестры Толмачевы накормили участников «Евровидения» пасхальным пирогом

Новости России. Вечером 20 апреля медийные персоны России собрались в одном из ресторанов Москвы, чтобы проводить сестер Толмачевых, представительниц России на «Евровидении-2014», в Копенгаген, где уже совсем скоро стартует главный музыкальный конкурс Старого света.

В Москву на пре-пати прилетели и некоторые участники предстоящего «Евровидения».

Впрочем, как отмечает музыкальный критик Артур Гаспарян, вечеринка собрала рекордное количество конкурсантов, среди которых Диляра Кязимова (Азербайджан), Тео (Беларусь), Мэй Файнгольд (Израиль), Кристина Скарлат (Молдова), Валентина Монетта (Сан-Марино).

В этот вечер близняшки раздавали интервью, общались с другими конкурсантами.

И поскольку пре-пати совпала с праздником Пасхи, Настя и Маша Толмачевы, как гостеприимные хозяйки торжества, угостили присутствующих пасхальным куличком.

Раздавал интервью и делился впечатлениями и покровитель сестер Толмачевых, Филипп Киркоров.

Напомним, Настя и Маша едут на «Евровидение» с песней Shine, которая написана Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Киркоров в восторге от близняшек, называет их ангелочками и подчеркивает, что Настя и Маша – на редкость удачный выбор для «Евровидения».

Впрочем, сами сестры уже давно определи для себя фаворитов: говорят, что им безумно нравится наш Тео!

Сестры Толмачевы, представители России на «Евровидении-2014» (в интервью «Московскому комсомольцу»):

Все участники победители уже потому, что попали на этот конкурс. А для себя мы выделяем Тео из Беларуси, он так нам нравится! Обаятельный, красивый, и песня у него хорошая, и номер должен быть замечательный. Мария Яремчук с Украины нравится – очень хороший номер, песня заводная Tick-Tock, она молодец, хорошо двигается. Очень нам нравится шведка Санна Нильсен, у нее сильная песня с интересным развитием. Армянская песня Not Alone Арама MP3 тоже очень нравится, она с глубоким смыслом и очень музыкальна. А букмекеры сейчас все ставят на Армению.

Представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2014» Тео на евровечеринку в Москву приехал не с пустыми руками.

Артист вручил Насте и Маше по соломенной кукле и магнитики со своим изображением.

Девушки сразу же опубликовали фото кукол у себя в Instagram со словами: «Это мы. Подарок от Тео».

На пре-пати Филипп Киркоров отметил, что всегда болеет за белорусов на этом престижном конкурсе. И надеется, что Тео выйдет на евровизийную сцену в Копенгагене как минимум дважды.



Филипп Киркоров, певец, продюсер (в интервью «Комсомольской правде»):

Вы знаете, я вообще к Беларуси отношусь очень трепетно. Я стоял под белорусским флагом в 2007 году с Димой Колдуном и был очень горд, что представлял вашу страну. Тем более, я являюсь обладателем ордена Франциска Скорины. У меня всегда было особое отношение к Беларуси. Поэтому, конечно же, я болею за белорусского артиста и очень хочу послушать его выступление в полуфинале.

Главная евровизийная интрига разрешится уже совсем скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.