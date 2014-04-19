Евровидение-2014. Румыния. Паула и Ови "Miracle"

Новости Румынии. Паула и Ови хотят наконец привезти «Евровидение» в Румынию. Эта страна никогда не выигрывала престижный музыкальный конкурс.

35-летняя Паула Селинг – румынская певица, композитор и радио-диджей. В дуэте с композитором и певцом Ови, девушка представляла Румынию на «Евровидении-2010» в Осло. Тогда дуэт остановился в двух шагах от победы (3-е место), а «Евровидение» уехало в Германию, на родину Лены Майер.

Паула и Ови признаются, что на этот раз настроены решительно. В Данию (в этой стране в 2014 году проходит «Евровидение») едут за первым местом.

Ови (в интервью esckaz.com):

Мы решили вернуться на конкурс тогда, когда у нас появилась хорошая песня. Румыния никогда не побеждала в этом конкурсе, и если нам удастся это сделать, то это будет потрясающе! Поскольку мы уже были третьими, то есть только одно место, которое сейчас имеет значение.

На главной евровизийной сцене румынский дуэт исполнит композицию «Miracle».

Подробности выступления ребята пока не раскрывают. Но нетрудно догадаться, что зрителям они, как всегда, подарят множество положительных эмоций.

Напомним, в Осло дуэт запомнился номером со стеклянным фортепиано.

Чем Паула и Ови удивят в Дании – узнаем уже скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО, он же Юрий Ващук.

Его композиция «Cheesecake» должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите «Cheesecake» в исполнении ТЕО!