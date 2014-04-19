Как стать звездой? Мнение белорусской эстрады

Звездами не рождаются — звездами становятся!

Что такое звезда?

Саша Немо, певец композитор:

С одной стороны, это все достаточно сложно. А с другой — банально и просто. Потому что все, что мы называем вокруг себя шоубизнесом (кто-то самопровозглашает себя в звезды, кто-то ими становится) — это все фарс, красивая обложка, это большие деньги. Для начала надо определить: что такое звезда? В моем понимании звезда — человек, который самоутвердился в своей профессии (в данном случае, в эстрадном искусстве), человек, который прошел большой путь, всем доказал, что он не зря занимал то или иное место в своей профессии. Для меня, допустим, звезды: Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, София Ротару, Александр Солодуха.

Слово «звезда» для меня это слово немного с оттенком ругательства, потому что зачастую человек трудится всю жизнь, его могут называть иногда звездой, а тут появляется какой-нибудь напудренный птенчик и называет себя звездой с рождения. Эти люди тоже имеют право на существование, но чтобы стать звездой, этого нужно добиться просто неимоверным трудом, многими годами, доказывая, что ты действительно этого достоин.

Александр Солодуха для вас является творческим духовным гуру, авторитетом?

Анна Гомонова, модель, певица, художница, экс-солистка группы «Топлесс»:

Нет, Александр Солодуха не является для меня творческим гуру. Мне нравятся, наверное, мировые звезды. Я не буду конкретизировать и российских звезд. Они все звезды, они родились звездами, они надевают стразы, перья, они просто шикарны.

В Беларуси есть шоубизнес?

Анна Гомонова:

Какой-то местечковый есть. Дружеский, свой. Мы все дружим, все друг друга знаем.

Денис Шпитальников, продюсер, музыкант:

Есть. Наш шоубизнес адекватен экономической ситуации в стране, от чего очень зависит. Любой шоубизнес зависит от экономической ситуации, но наш, мне кажется, особо. Чуть лучше в стране, и у нас все отправляются в какие-нибудь туры. Как только какая-нибудь трудность — спрос падает. Никуда от этого не денешься.

Давайте в первую очередь любить и уважать свое

Саша Немо:

В Беларуси один главный закон — количество денег, которое может потратить артист на свое шоу, и заказчик, заказывая того или иного артиста. Этих денег гораздо меньше, чем в России. От этого нужно и плясать. Реально можно заработать в Беларуси на белорусском шоубизнесе.

На сегодняшний день у каждого артиста есть свой PR-менеджер, администратор, директор, звукорежиссер. Один человек уже вокруг себя собрал несколько людей, которые зарабатывают деньги. И это хорошо. Давайте в первую очередь любить и уважать свое.

Как продюсер, при достаточном количестве денег, вы из любого можете сделать звезду?

В течение, наверное, максимум года из любого человека можно сделать звезду

Денис Шпитальников:

В Беларуси, мне кажется, и без достаточного количества денег можно сделать звезду, потому что (в принципе, как и в любом шоубизнесе) важны очень связи.

Я уверен, что у нас в течение, наверное, максимум года из любого человека можно сделать звезду (звезда — это узнаваемое лицо).

Оружие массового поражения — Интернет. Он творит чудеса. В считанные дни и месяцы можно стать всемирноизвестным. Стоит лишь грамотно попасть во всемирную паутину.

Как вы относитесь к Интернет-звездам, которые становятся популярными буквально за несколько суток. Это хорошо или плохо?

Наталья Скопец, преподаватель по вокалу, певица:

Наверное, хорошо. Дело в том, что мы часто затрачиваем очень много усилий, чтобы ребенка научить, чтобы дать артисту какие-то навыки, а здесь, в принципе, уже сложившийся артист, он достаточно удачно заявил о своем творчестве. Он уже нашел своего зрителя, потому что задача продюсера, педагога довести артиста до зрителя, а здесь практически весь этот этап пройден, то есть они уже популярны, известны.

Популярность Интернета может заменить всех продюсеров?

Наталья Скопец:

Я не думаю. Все равно должен быть продюсер, человек, который будет с ним работать рядом, директор, который будет дальше его вести. Взлететь, заявить о себе — это хорошо. Но дальше надо постоянно поддерживать. Ведь звезда это не та, которая загорелась прямо здесь и сейчас. Эта та, которая будет гореть долгие годы.

Музыкальное образование всегда залог для начинающего артиста, чтобы пробиться? Или, в принципе, иногда достаточно каких-то природных данных?

Наталья Скопец:

Никто не отменял самых простых законов. Во-первых, не бояться показывать свое творчество, ведь не работает дилемма: продюсер придет к тебе сам, научит и даст тебе все, что надо.

Кому надо показывать свое творчество?

Наталья Скопец:

Стать узнаваемым — это кастинги, конкурсы, возможность заявить о себе на каких-то концертах.

Постоянная работа над собой. Ведь зритель хочет, чтобы артист рос, совершенствовался, чтобы мы вместе с ним росли, он должен нас к чему-то вести. Необходим также яркий образ. Он должен быть запоминаемым. Мы хотим его узнавать и по тембру голоса, по образу, по тому, как он с нами общается, то есть это постоянная работа над собой.

Иван Буслай в гостях у ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

У вас есть музыкальное образование?

Иван Буслай, певец:

Нет, но ноты я знаю. Конечно, я занимался с педагогом. Для меня, прежде всего, это было интересно знать какие-то азы. Естественно, мне многое дала природа, но этого мало. Нужно работать. Самое главное, чтобы была цель. Артист должен петь именно душой, отдаваться своей профессии.

У вас был стремительный взлет. Насколько в ваших обстоятельствах, в ваших условиях трудно было стать звездой, достичь того, что сейчас есть?

Иван Буслай:

Нет предела совершенству. Мы идем вперед, растем. Конечно, как каждый артист, начинал с ресторанов. Ты поешь, кто-то отдыхает, кто-то появляется на банкете, кто замечает тебя и предлагает контракт.

Жанет, певица:

С детства я понимала и знала абсолютно точно: я хочу петь без разницы что, когда и где. Мне лишь бы петь. Я шла к этой цели, абсолютно не думая о том, к чему это может привести. Для меня было главное развитие, вот это состояние пения. Я думаю, что людям нужно рассказать, что им это вовсе и не нужно. На своем опыте, когда ко мне приходили в детскую школу-студию по вокалу дети, я очень внимательно разговаривала и с родителями, и с детьми. Первое о чем мы говорили: я пыталась их отговорить, что им это вовсе не нужно, потому что состояние известности все-таки имеет две стороны.