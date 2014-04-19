Александр Рыбак: Нет лучше страны, чем Беларусь, чтобы проводить хоккейный чемпионат

Чемпионат мира по хоккею – событие более масштабное, чем, например, «Евровидение». В 2014 году два событиях совпали по времени. И популярный норвежский белорус Александр Рыбак, приехавший на неделе в Минск, чтобы поддержать белорусского исполнителя Тэо, рассуждал примерно так: «ну, хоть ты разорвись! С одной стороны, Кесарю – кесарево, «Евровидение» – для певца!» Но всемирно известный музыкант, между3 прочим он еще и скрипач, так вот Рыбак хотел бы получить удовольствие и от хоккейного зрелища. Тем более он еще и хоккеист, как оказалось, – геймер! И в компьютерных баталиях всегда выбирает белорусскую сборную. Об этом победитель «Евровидения» рассказал корреспонденту программы «Картина мира» во время вечерней прогулки по городу Минску.

Александр Рыбак, певец, победитель музыкального конкурса «Евровидение-2009»:

Я все время езжу по Европе. Вообще по всему миру. И Минск – это единственный город, где себе позволяю погулять, посмотреть город, потому что я уважаю свою родину.

Конечно, я вижу, что построили еще новые вещи. Это плюс, это бонус. Минск всегда был шикарным. И если где-то проводить мировой конкурс, мировое событие, так это в Минске.

У меня X-box (такая приставка к телевизору). Там у меня игра хоккейная. Я всегда играю белорусской командой.

Корреспондент:

Это у нас площадь Флага. Перед чемпионатом мира по хоккею здесь будут подняты флаги всех стран-участниц чемпионата мира.

Александр Рыбак:

О, правильно! Ой как умно!

Я очень люблю спорт, где люди в команде. Потому что не важно, выиграют они или проиграют, они всегда это почувствуют вместе. И как раз этого чуть-чуть мне не хватало в «Евровидении». Я один победил.

Корреспондент:

Здесь у нас гимн Республики Беларусь. А не было ли у вас желания написать гимн хоккею, допустим, или другому виду спорта?

Александр Рыбак:

Гимн – это что-то волшебное. И я очень уважаю этот момент, когда все прикладывают руку к сердцу и поют вместе. А вот сочинить песню для чемпионата? Я считаю, это должна быть привилегия совсем новых артистов, о которых никто не слышал. Считаю, всегда в таких вещах нужно экспериментировать, потому что самое главное – это же не конкурс музыки. Самое главное здесь – спорт. А все вокруг должно быть что-то свежее, оригинальное. У вас это очень хорошо получится. Я уверен.

Мне очень нравится, что построили здания для чемпионата. После конкурса также будут нужны и белорусам, и туристам. Потому что видно: в многих странах, когда строят здания для чемпионата, потом они не знают, куда их деть. Понимаете? А здесь все они правильно сделали. Я опять аплодирую. Люди продумали, все продуманно.

Мне так приятно видеть на родине этот плакат – «Зубрик». И это так мило. Другие страны, которые проводят чемпионаты, там взрослое все такое, секси, мускулы. А здесь… Я уверен, что это будет семейный праздник. И нет лучше страны, чем Беларусь, чтобы проводить хоккейный чемпионат. И для детей. Представляешь, как им приятно, что они еще знают, что наш любимый президент играет в хоккей. Да еще и Зубрик тоже играет в хоккей.

Корреспондент:

Александр, вот такие сооружения («Минск-Арена»). Насколько важно, чтобы они были? Насколько это важно для имиджа страны – иметь вот такие культовые здания, можно их так уже называть? Развитую инфраструктуру. Это тоже все останется.

Александр Рыбак:

Вот как раз про инфраструктуру. Я могу вам сказать, что я очень обрадовался, когда у меня концерт был в Орше. Я знал, что Беларусь – это красивая страна. Я всегда во всей Европе рассказываю о том, как я обожаю Беларусь. Но потом я подумал: «Я же был только в Минске. А вдруг вся другая страна просто развалена?» Оказывается, везде красиво. И эта инфраструктура не так, как во многих других славянских странах, где столица такая шикарная, а все другие страдают. Нет. Здесь государство следит за тем, чтобы все локальные, все города, все пригороды, везде людям было хорошо.

Я очень надеюсь, что я смогу с белорусской командой познакомиться скоро. Желаю вам удачи и чтобы вы не только выигрывали у меня на X-box, а в реальной жизни тоже. Я за вас болею.