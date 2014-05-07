Евровидение-2014. Самые интересные наряды первого полуфинала

Новости Дании. На Евровидении, как говорится, кто во что горазд, редко кто боится экспериментировать и выделяться. Ведь все знают, что важно не только хорошо спеть, но и остаться в памяти визуально. Посмотрим на самые интересные наряды участников первого полуфинала Евровидениz-2014.

Aram MP3, Армения

С первого взгляда удлиненный темно-серый плащ Арама напоминает плащ графа Дракулы, что странно, учитывая то, что он из Армении, а не из Румынии. Однако, несмотря на это, армянскому представителю удалось выдержать свой костюм в едином стиле и удачно сочетать его со слегка брутальным вокалом и музыкой. «Мы долго думали, нужно ли мне одевать серую майку или черную. Но мне больше нравится черная», - говорит сам Арам. Идельно дополнили образ черные перчатки, обувь и брошь в форме кристалла в цветах армянского флага.

Sanna Nielsen, Швеция

Длинноногая красавица из Швеции весьма удачно выбрала черное платье из шифона, которое не только не отвлекает внимание от самой песни и прекрасного голоса Санны Нильсен, но и выгодно подчеркивает ее природные данные. Авторы этого платья - шведские дизайнеры Камилла Тулин и Томас Нордин. «Это очень женственное платье. Санна в нем как сверкающий драгоценный камень», - говорят они.

Группа Pollapönk, Исландия

Веселые исландцы поэкспериментировали с цветами. Удачно. Желтый, красный, розовый и голубой - каждый участник группы выбрал себе свой. Самое главное, что это как нельзя кстати подходило к их песне, неугасающему огню и веселью в глазах, что, в свою очередь, укомплектовывалось еще и разноцветной сценой.

Хейзар Орн, солист группы Pollapönk, представитель Исландии на Евровидении-2014 (в интервью ESCKAZ): Спортивные костюмы для группы - наряды на все случаи жизни на протяжении многих лет. Это еще и очень гибкие и хорошие костюмы для танцев, без них нас не узнают как Pollapönk. после выхода в финал здесь, в Исландии, мы сделали шаг вперед и заказали «смокинги» высокого класса специально для каждого из нас в наших цветах. Кстати, каждый из нас имеет свою связь с цветом.

Сестры Толмачевы, Россия

Длинные бежевые платья в пол придумала российская дизайнер Ульяна Сергеенко, которая адаптировала для них существующие наряды из коллекции Haute Couture. «Я поставила перед своей командой задачу превратить сестер Толмачевых в сказочных фей. В результате для них создали одинаковые боди с корсетом и платья из шелкового муслина в светлых тонах», - говорит сама Ульяна. Представители бренда утверждают, что наряды сестер Толмачевых не отличаются от оригинальных. Более того, в похожем наряде не так давно фотографировалась Рианна на премии MTV Movie Awards.

Напомним, что Беларусь выступит во втором полуфинале (8 мая) под номером 10.

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.