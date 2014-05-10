Евровидение-2014. Кончита Вурст с песней «Rise Like a Phoenix» выиграла Евровидение

Новости Австрии. Хрустальный микрофон – главный трофей конкурса «Евровидение-2014» – уезжает в Австрию. Номер Кончиты публика встретила стоя и громкими аплодисментами.

Кончита Вурст, она же Томас Нойверт, на главной евровизийной сцене исполнила композицию «Rise Like a Phoenix».

Накануне Кончита призналась, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сбреет бороду. Даже ради победы на конкурсе. Собственно, Европа итак отдала победу Кончите.

Кончита Вурст, победитель «Евровидении-2014»:

Я не хочу становиться женщиной! Дома я – очень ленивый мальчик. Но это я так – шучу. Я создала этот образ и могу сказать сейчас при всех: никогда и ни при каких обстоятельствах я не сбрею бороду! Может быть, когда-нибудь потом, но не сейчас. Это мое решение!

Композицию Rise Like a Phoenix Кончита спела в платье, сшитом собственноручно.

Кончита Вурст, представитель Австрии на Евровидении-2014:

Я сшила его сама. Вообще у меня есть фэшн-прошлое, я закончила фэшн-школу сто лет назад. Я знаю, как я хочу выглядеть, и знаю свои таланты. Я очень хороша именно в дизайне, то, что нужно нарисовать на бумаге. Но когда дело доходит до раскройки ткани и, собственно, изготовления платья, я начинаю быть благодарной за то, что есть люди, которые куда более талантливее меня в этом плане. Поэтому наши дизайнеры там, в Вене, проделали отличную работу.

Кончита говорит, что Вурст и Нойверт следует воспринимать как две независящие друг от друга личности. Ранее Томас выступал под своим именем и даже пел в группе, но особого успеха это ему не принесло. А биография Вурст – выдумка.

Так, Кончиту назвали в честь бабушки Кочиты Барбариды – бородатой женщины. И родилась певица в Бразилии.

Кончита Вурст, победитель «Евровидения-2014»:

Меня назвали в честь моей бабушки Кончиты Барбариды, бородатой дамы. Вурст – это от папочки, Альфреда Кнака фон Вурста.

Впрочем, «вурст» с немецкого переводится как «колбаса». А по-австрийски обозначает « мне безразлично».

Кончита Вурст, пожалуй, самая обсуждаемая персона музыкального форума.

Из-за участия 25-летней бородатой певицы в «Евровидении» зрители многих стран грозились отказаться от просмотра конкурса.

Тем не менее, по данным международных букмекерских контор, Кончита стабильно входила в десятку фаворитов «Евровидения».

Кончита Вурст, победитель «Евровидения-2014»:

Я всегда хотела петь, но сдерживала свои порывы. В образе Кончиты мне легче это делать. Я перед публикой, но в тоже время не раскрываю себя. Разумеется, борода – это провокация. Это способ сказать всем, что внешность не имеет значения. Во мне нет ничего анатомически женского. Я полностью мужчина. Но мне кажется, что во всех нас есть что-то от обоих полов.

Вурст признается, что равнодушна к критике. И верит, что баллада «Rise Like a Phoenix» в ее исполнении заставила многих задуматься о понятиях поважнее, чем внешность.