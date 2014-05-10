«Евровидение-2014». Конкурс песни вперемешку с политикой и попытка белоруса Тео покорить Европу

После того, как рассказали, чем Беларусь удивляет приезжих иностранцев, самое время напомнить, как приезжий белорус в статусе иностранца пытается удивить Европу. Речь, конечно же, о белорусском исполнителе Тео на конкурсе «Евровидение» в Дании, который порадовал уже тем, что вышел в финал песенного турнира. Финал состоится буквально через несколько часов. Мы его сможем увидеть.

«Чизкейк» пришелся по вкусу Европе. По крайней мере 8 мая. За Тео во втором полуфинале отдали голоса и жюри, и телезрители.

В пресс-центре арены в Копенгагене в тот же вечер, казалось, белорусу подпевали все. А после так же праздновали успех.

Белорусский участник жил вот в этом отеле. Это, кстати, одна из самых дорогих и шикарных гостиниц Копенгагена. Она имеет отличное расположение. Отсюда до арены буквально два километра. Здесь кроме белоруса из участников «Евровидения» жила еще и команда из Исландии.

Застать белоруса в номере на завтра после победы оказалось непросто. У Тео каждый день фотосессии и репетиции. А сегодня – примерка. Очередного пиджака. В Данию певец взял их десяток. И в два раза больше бабочек.

Тео, участник конкурса песни «Евровидение-2014» (Беларусь):

Кое-что подарено, кое-что куплено. Теперь у меня на любой случай жизни есть бабочки.

Пиджаки, впрочем, – часть промо-тура.

В 2014 году у Тео промо-тур не такой географически масштабный. Белорусская команда сделала ставку на качество. Пока срабатывает.

Певец делится впечатлениями: видно, что народу нравится.

Тео, участник конкурса песни «Евровидение-2014» (Беларусь):

В этом году все сработано правильно. Приятно, что любят песню «Чизкейк», поют наизусть. Абсолютно из разных стран люди подходят. Приятно, правда.

А так выглядит генеральная репетиция финала «Евровидения». Только что на эту сцену выходил наш Тео. Здесь очень много людей, которые все делают для того, чтобы в том числе и Беларусь, вся Европа увидела супер-шоу.

Супер-шоу в 2014 году не без политических нот. Букмейкеры задолго до финала отдавали одно из первых мест Украине. Мол, страна в свете последних событий популярная.

Мария Яремчук же нам призналась: теплый прием публики – исключительно благодаря подготовленному выступлению. Сцена, убеждает певица, для нее святое. Да и песня о любви.

Мария Яремчук, участница конкурса песни «Евровидение-2014» (Украина):

Своей песней я хочу показать, что Украина молодая, красивая и творческая. И что у нас не все так плохо. У нас все прекрасно. Я смотрела, конечно, как выступал Тео. И вздохнула с облегчением, когда он прошел в финал. Соседи все-таки.

Европу после первого полуфинала большинство уличило как раз в недобрососедстве. Из-за особенной реакции на то, что Россия вышла в финал.

Недоумевает по этому поводу и Джон Ола Санд. Биг-босс «Евровидения» больше за искусство, нежели за политику. Тем более, что в 2014 году трансляцию конкурса смотрят в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Китае.

Джон Ола Санд, исполнительный продюсер конкурса песни «Евровидение-2014»:

Мне очень жаль. Мы должны быть здесь для конкурса песни. Дружелюбного конкурса песни. На сцене две девушки. Они не сделали ничего плохого. И я надеюсь, что аудитория будет им аплодировать после выступления. И только.

Еще один в каком-то роде скандал. Правда, в каком именно, так сразу не разглядеть. Ставки на Кончиту Вурст, транссексуала из Австрии, взлетели до небес.

Кристиан Хегель, музыкальный эксперт (Австрия):

Эту песню отобрали из сотен других в Австрии. И она работает. Да, может быть, непривычным способом. Главная мысль, которую Кончита Вурст хочет донести до зрителей, – если ты упал – поднимайся. Как Феникс. Вновь и вновь. И к тому же она или он очень добрый человек. И он поет. Что не так уж и неважно для этого конкурса.

А вот так выглядит вход в арену. Поток людей, которые купили билеты на финал «Евровидения», буквально не иссякает. Здесь люди практически со всех концов света. Не только датчане, жители Копенгагена. Все они пришли сюда, чтобы поболеть за своих участников или просто хорошо провести время.