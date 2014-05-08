Евровидение-2014. Поляки Донатан и Клео превратят сцену в гигантскую кухню

Новости Польши. Поляки в этом году решили покорить Европу красивыми славянскими девушками.

Дуэт Донатан и Клео, а точнее Клео и группа поддержки – фольклорный ансамбль превратят главную евровизийную сцену в Копенгагене в настоящую кухню. Девушки пляшут, готовят масло и стирают белье!

Кстати, одна из них бэк-вокалисток, белоруска. Так что сегодня, 8 мая, во втором полуфинале встретятся сразу два белорусских представителя.



Поляки все-таки сдержали обещание, данное накануне «Евровидения». Напомним, ребята еще в марте заявляли, что Европа надолго запомнит их выступление.

Как Донатан и Клео попали на «Евровидение»? И почему на сцене в Копенгагене зрители не увидят Донатана? Читайте здесь!

«My Słowianie», она же песня для «Евровидения» – первая совместная работа продюсера Донатана и исполнительницы Клео. Эта композиция взорвала музыкальные чаты Польши еще осенью прошлого года, а клип (смотрите видео) уже собрал более 40 миллионов просмотров!

Строки из песни «My Słowianie» (перевод на русский):

Мы знаем язык своего тела!

Это наша славянская кровь,

Это наша славянская красота и благодать.

На домашней взрощены сметанке

Славянки.

Нежные и румяные как хлеб

Любой кто видел и пробовал – тот знает!

Напомним, семь лет подряд, начиная с 2005 года, представители этой страны даже не проходили в финал. В 2012-м Польша взяла паузу. И вот после двухлетнего перерыва страна вновь на «Евровидении». Удастся ли дуэту Donatan & Cleo попасть в финал конкурса? Узнаем совсем скоро.

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.