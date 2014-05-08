Евровидение-2014. От Норвегии выступит второй Рыбак?

Новости Норвегии. Добродушный норвежец Карл Эспен вырос на острове недалеко от Бергена.

Вероятно, воспитание в почти сельских условиях в идиллическом месте сделало его таким открытым миру. На пару с двоюродной сестрой Джозефин они взбирались на музыкальный олимп с детства.

Однако Карлу пришлось свернуть с этого пути - шесть лет он отслужил в армии в Косово. Потом он стал плотником, работал волонтером с больными раком и охранником в местном баре. Однако 8 мая, в Копенгагене, во время второго полуфинала Евровидения мы услышим Карла с его песней «Silent storm».

Карл Эспен, представитель Норвегии на конкурсе «Евровидение»:

Самое важное, что есть в этой песне - ее грусть. Но именно поэтому бывает очень сложно с ней выступать. Тебе приходится постоянно быть в контакте с этими эмоциями, постоянно думать об этом, чтобы правильно донести смысл до публики.

В народе Карла иногда называют «вторым Рыбаком» из-за схожести образов: простая одежда, искренние глаза и много скрипок. Правда, сам Эспен на скрипке играть не станет, это будут делать девушки с бэк-вокала. Да и сама песня у него более трогательная и лирична (смотрите видео). Поможет ли это покорить Европу?

Напомним, что Беларусь выступит во втором полуфинале (8 мая) под номером 10.

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.