Евровидение-2014. Скарлетт Йохансон из Израиля, фаворит фанатов, 8 мая поразит зрителей мощным вокалом

Новости Израиля. Израиль представит девушка, которая поет с 8 месяцев - Мэй Файнголд.

В это трудно поверить, но родители девушки утверждают, что именно тогда Мэй начала напевать первые мелодии. Потом она подросла и стала андэграунд рок-певицей, что не сразу скажешь по ее внешности.

Кстати, с кем только не сравнивают ее внешность. Самая популярная версия - Скарлетт Йохансон. Всю жизнь Мэй мечтала принять участие в музыкальном театре, пару лет назад мечта сбылась: девушке предложили роль в известной музыкальной пьесе, после чего она уже никогда не забывала о музыке. И вот, 8 мая, во втором полуфинале Евровидения мы услышим Мэй с главной евровизийной сцены.

До последнего момента девушка и ее команда вносили правки в постановку номера, хореографию. «Это небольшие изменения, но сейчас все намного лучше», - говорит Мэй. На сцене Евровидения она обещает поразить всех мощнейшим вокалом и потрясающей пластикой вместе со своими танцорами.

Ее песня, “Same heart”, прозвучит одновременно на двух языках: на английском и иврите.

Мэй Файнголд, представитель Израиля на Евровидении-2014:

Я думаю, музыка - международное искусство, в то же время Евровидение - очень личный конкурс для каждого из участников, поэтому мы решили совместить это. С одной стороны, песня должна быть понятна всем, с другой - мы хотим уважать свой родной язык. А еще все зависит от песни. Некоторые звучат идеально на английском. Что касается этой песни, то она была изначально написана на английском. Но мне было важно внести эти изменения, поэтому однажды мы сели и сделали это. По-моему, получилось очень органично.

Напомним, Беларусь также выступит во втором полуфинале (8 мая) под номером 10.

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.