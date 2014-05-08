Евровидение-2014. Белорус Тео споет про сладкий пирожок во втором полуфинале сегодня, 8 мая

Новости Дании. В четверг вечером, 8 мая, Беларусь будет болеть за Тео, представителя нашей страны на конкурсе «Евровидение-2014».

На главную евровизийную сцену в Копенгагене Тео выйдет 10-м в компании с бэк-вокалистами и танцорами. Пятеро парней – Тео шестой – появятся на сцене концертного зала B&W в лучших традициях «Оскара»: черные костюмы, белые рубашки, галстуки-бабочки, отполированная до блеска обувь.

Последние изменения в номер вносят буквально накануне выступления. Знаменитая проходка Тео в выступлении останется, режиссеры снимут ее крупным планом. (о какой проходке идет речь – смотрите официальную репетицию Тео в Копенгагене).

Напомним, «Чизкейк» – задорная песня. И кому-то, быть может, покажется, что образ нашего артиста не соответствует веселой композиции. Сам Тео уверяет: «прием противохода сработает, ибо сахар сахаром посыпать – плохо».

Концепция белорусского номера проста: молодые люди возвращаются с вечеринки, идут по пустой улице и вдруг начинают петь и танцевать.

Судя по тому, как встречают Тео в Копенгагене, ироничная песня про сладкий пирожок уже пришлась по вкусу поклонникам конкурса.

В рейтинге голосования среди журналистов Тео единогласно пророчат выход в финал.

На финал, как минимум, надеется и Алекс Панайи, педагог Тео по вокалу. А Йон Ула Санд, продюсер «Евровидения» отмечает, что Беларусь на конкурсе в этом году представляет действительно сильный участник.

Каким был путь Тео на «Евровидение»? Читайте здесь!

Юрий Ващук (Тео), представитель Беларуси на «Евровидении-2014»:

Конечно, я хочу сказать о том, что мне крайне важна поддержка моих соотечественников. Она ощутима даже на расстоянии. Я прошу: не болейте, а просто поддерживайте. Правда, это мне поможет хорошо выступить.

Напомним, профессиональное жюри уже выставило свои баллы во время генеральной репетиции. Результат, как всегда на «Евровидении», будет суммирован с голосами телезрителей.

Теперь дело за тем, сможет ли Тео и его «Чизкейк» заставить зрителей Европы не только танцевать, но и проголосовать за него вечером 8 мая. Ведь от каждого зрителя зависит, сколько раз с большой сцены «Евровидения» прозвучит белорусский «Чизкейк».

Во втором полуфинале за путевки в финал «Евровидения» будут бороться конкурсанты из 15 стран.

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.