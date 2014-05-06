Евровидение-2014. Номер фаворита еврофанатов: венгр Андраш Каллаи будет бежать

Новости Венгрии. Крупнейшие европейские букмекерские конторы продолжают принимать ставки на победителя «Евровидения-2014».

И если верить профессиональным спорщикам, то в следующем году конкурс будет принимать Армения. Комик, актер, шоумен Aram MP3 с лирической композицией You Are Not Alone с каждым днем только упрочивает лидерство.

А вот евровизийная общественность считает фаворитом этого года исполнителя из Венгрии Андраша Каллаи-Сондерса.

Его конкурсная песня “Running” не о любви и не о поиске смысла жизни.

“Running” рассказывает о насилии над детьми. Андраш признается, что посвятил композицию своей подруге, которая в раннем детстве подверглась насилию.

Андраш Каллаи-Сондерс, представитель Венгрии на «Евровидении-2014»:

Я пишу песни о том, что пережил я или близкие мне люди. Одна моя подруга детства подвергалась насилию. Моя песня – о ней, о ее судьбе. Я хочу обратиться ко всем детям, оказавшимся в такой ситуации: не молчите, расскажите о своих проблемах, чтобы вас могли спасти.

Каллаи уверяет: композиция не была предназначена для исполнения на «Евровидении», но позже пришел к выводу: этот конкурс смотрят столько зрителей, почему бы не обратить их внимание к проблеме, которую нужно решать, и чем быстрее, тем лучше.

Судя по второй репетиции, во время исполнения “Running” на сцене концертного зала B&W в Копенгагене Андраш развернется настоящая драма.

Правда, критики характеризуют номер Каллаи как скромный, но вместе с тем очень мощный.

Концепция выступления такова: во время исполнения первого куплета Андраш сидит на стуле, на припеве скрывается и бежит в другую точку сцены. Второй куплет, пожалуй, самый напряженный. За спиной венгра танцоры, их цель – изобразить насилие. Смотрите фото и видео. «Почему? Зачем?» – поет Каллаи.

Услышит ли венгра Европа, узнаем 6 мая. Напомним, Андраш Каллаи выступит в первом полуфинале. Его номер – 16.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания;07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО. Его композиция Cheesecake должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите Cheesecake в исполнении ТЕО!