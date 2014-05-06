Евровидение: ТОП самых красивых мужчин конкурса. ГОЛОСОВАНИЕ!

Новости Беларуси. Красивые мужчины привлекают внимание. Это правило знают и на Евровидении, ведь из года в год поющие красавцы покоряют женские сердца. Предлагаем вам топ самых-самых.

Йоунси, Исландия, 2012

Засмотревшись на него, девушки едва ли могут вымолвить хоть слово. Хотя, забавы ради, можно попробовать от восторга выговорить его полное имя - Jón Jósep Snaebjörnsson. Уроженец большого (по исландским меркам) города Акюрейри на самом севере Исландии поражает своей неземной скандинавско-исландской красотой.

Эрик Сааде, Швеция, 2011

Со времен его выступления прошло уже 3 года, а девушек-фанатов у него меньше не становится. К слову, запомнили его в 2011 почти все. Запомнили как «ах, этот шведский красавчик». А если «шведский красавчик» еще и восхитительно танцует, то… 3 место в финале.

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Фарид Мамедов, Азербайджан, 2013

В прошлом году 21-летний азербайджанец оказался в шаге от пьедестала – 2 место. Тогда Фарид покорил Европу, особенно женскую ее половину. С внешностью ему повезло, а вот фигура – результат долгой работы. Ему нравится участвовать в соревнованиях по вольной борьбе (почти национальный вид спорта в Азербайджане) и бразильском боевом искусстве капоэйра. Смотрите выступление Фарида на главной сцене «Евровидения»!

maNga, Турция, 2010

Сейчас maNga – одна из самых популярных групп в Турции. Это вовсе неудивительно, ведь эти ребята – уникальное сочетание качественной музыки и брутальной цепляющей внешности. Конечно, лавры первенства достаются чаще всего вокалисту, но и среди музыкантов есть на кого обратить внимание.

Jedward, Ирландия, 2012-2011

Красота, помноженная надвое. Ирландские близнецы Джон и Эдвард Граймс, уроженцы Дублина, имеют еще и брата. С детства вдохновлялись Джастином Тимберлейком и Backstreet Boys, на кого сейчас и похожи.

Желько Йоксимович, Сербия, 2012, 2004

Оказывается, красивы не только балканские девушки, но и балканские мужчины, даже если им 42, как Желько. Что интересно, его аристократическая красота ослепляет всех, даже несмотря на наличие красавицы-жены и двоих детей. Такие они, сербы.

Лукас Йоркас, Греция, 2011

Потрясающий вокал Лукаса с детства воспитывали родители на Кипре. Несмотря на это учился он потом на биолога. Возможно, поэтому он знает секретную формулу покорения женских сердец. Чем и воспользовался.

Сакис Рувас, Греция, 2004, 2009

Если кто-то помнит, как вопил Дворец спорта, когда Сакис выступал в качестве гостя в финале Еврофеста в 2012 году, то тоже поймет, что этот человек не нуждается в представлении, ведь горячая греческая кровь выдает сама себя.

Александр Рыбак, Норвегия, 2009

Едва ли этот человек нуждается в комментариях. Поставив рекорд Евровидения и запомнившись всем своей искренней улыбкой и виртуозной игрой на скрипке, Рыбак продолжает делать то, что делал, - играть и сочинять музыку.

Гиоргос Алькайос, Греция, 2010

Ошибочно думать, что греческая красота актуальна только для гречанок. Гиоргос – популярный артист на Кипре, в Германии, Англии, Австралии, Канаде и США, на его концертах побывало около 300.000 человек. «Опа», - звучала его песня на конкурсе Евровидения. Действительно, опа, Гиоргос!

Дмитрий Колдун, Беларусь, 2007

6 место говорит само за себя, а фан-клуб Дмитрия до сих пор процветает. Большие серо-голубые глаза, темные волосы, темная одежда – вот малая толика его успеха. Все остальное – природные качества Дмитрия: загадочность, проницательный взгляд и хитрый огонек в глазах.

Какие красавцы споют в этом году? Узнаете совсем скоро!

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь представит Тео! На главной евровизийной сцене в Копенгагене белорус исполнит зажигательную композицию Cheesecake. Смотрите видео.