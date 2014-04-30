Евровидение-2014. Армения. Aram MP3 "You Are Not Alone"

Новости Армении. Букмекеры прочат победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014» Aram MP3, исполнителю из Армении.

На предстоящем песенном форуме в Дании он исполнит лирическую балладу You Are Not Alone с элементами дабстепа.

Aram MP3 – псевдоним 30-летнего певца, шоумена, актера и комика Арама Саркисяна.

В 2006 году Арам получил диплом фармацевта, некоторое время даже работал по специальности.

Однако успеха достиг в медийной среде. Он очень популярен в Армении: постоянный участник и ведущий различных телевизионных проектов. Многие знают его как КВНщика. Смотрите клип Aram MP3 га евровизийную песню You Are Not Alone!

Aram MP3, представитель Армении на «Евроидении-2014»:

Песня напоминает всем, что мы не одни – Not Alone. Это главный мой призыв. Хочу, чтобы все знали, что они не одиноки в этом мире, неважно в какой стране они живут, какой они национальности, какого вероисповедания и кого они любят. Уважение – это принцип, которому я следую в своей работе и в своей жизни. Помимо того, что я певец, я еще и юморист. Музыка и юмор – неделимая часть моей жизни. Те шутки, которые я сделал в последнее время, были просто шутками, но они, может, обидели моих друзей и поклонников. Я сожалею об этом и хочу заявить, что я не приемлю гомофобию.

Уже известно, что Арам MP3 выйдет на сцену один, без бэк-вокала.

Гоар Гаспарян, руководитель армянской делегации конкурса «Евровидение»:

После обсуждений мы пришли к выводу о том, что песня будет звучать более мощно и эффектно, если Арам выйдет на сцену один.

Зрители увидят шоу с современными графическими решениями и световыми эффектами.

Композиция You Are Not Alone в исполнении Aram MP3 – фаворит международных букмекерских контор.

Армения ни разу не выигрывала «Евровидение». Лучший результат страны на этом конкурсе – 2 место в финале.

Сможет ли Арам MP3 привезти «Евровидение» в Армению? Ответ узнаем уже скоро.

Первый полуфинал (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.

Второй полуфинал (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически. Финал конкурса состоится 10 мая.

Напомним, в прошлом году букмекеры с прогнозами не прогадали. Ставки международных контор на победу датчанки Эммили де Форест со временем только возрастали. Годом ранее, в 2012-м, букмекеры задолго до «Евровидения» свои предпочтения отдавали певице Лорин из Швеции и «Бурановским бабушкам» из России.

Судя по количеству ставок на одном из крупнейших британских букмекерских сайтов William Hill, фаворитом была шведская певица Лорин. Российские «Бурановские бабушки» занимали второе место. Как результат, Loreen на «Евровидении-2012» набрала 372 балла, Бурановские бабушки – на 113 баллов меньше.

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2014» представляет Юрий Ващук. Его композиция Cheesecake должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите Cheesecake в исполнении ТЕО!