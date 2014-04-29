Евровидение-2014. Поляки уже шокировали зрителей: на сцене они стирают белье и готовят масло! ФОТО и ВИДЕО!

Новости Польши. На главной сцене в Копенгагене, где в этом году стартует «Евровидение», в эти дни проходят первые репетиции.

Конкурсанты привыкают к сцене, а режиссеры делают все, чтобы картинка смотрелась привлекательно. Выставляется свет, монтируются декорации.

29 апреля польский дуэт Донатан и Клео, а точнее Клео и группа поддержки – фольклорный ансамбль впервые опробовали евровизийную сцену.

Девушки пляшут, готовят масло и стирают белье! Смотрите видео и фото!

Поляки все-таки сдержали обещание, данное накануне конкурса. Напомним, ребята еще в марте заявляли, что евровизийную сцену на три минуты своего выступления планируют превратить в гигантскую кухню!

Как Донатан и Клео попали на «Евровидение»? И почему на сцене в Копенгагене зрители не увидят Донатана? Читайте здесь!

«My Słowianie», она же песня для «Евровидения» – первая совместная работа продюсера Донатана и исполнительницы Клео. Эта композиция взорвала музыкальные чаты Польши еще осенью прошлого года, а клип уже собрал более 40 миллионов просмотров!

Строки из песни «My Słowianie» (перевод на русский):

Мы знаем язык своего тела!

Это наша славянская кровь,

Это наша славянская красота и благодать.

На домашней взрощены сметанке

Славянки.

Нежные и румяные как хлеб

Любой кто видел и пробовал – тот знает!

Клип на песню «My Słowianie» – смотрите под опросом.

Напомним, семь лет подряд, начиная с 2005 года, представители этой страны даже не проходили в финал. В 2012-м Польша взяла паузу. И вот после двухлетнего перерыва страна вновь на «Евровидении». Удастся ли дуэту Donatan & Cleo попасть в финал конкурса? Узнаем совсем скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.