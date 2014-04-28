Евровидение-2014. 28 апреля белорус Тео отправился в Данию покорять конкурс «Евровидение»

Новости Беларуси. В понедельник 28 апреля белорусская делегация отправилась в Копенгаген на международный песенный конкурс «Евровидение-2014».

Белорусская делегация в этом году состоит из 23 человек. Это певец Тео – представитель Беларуси на конкурсе, бэк-вокалисты, танцоры, режиссер, педагог по вокалу, pr-менеджер, врач-фониатр, стилист, журналисты и др.

Уже через день, 30 апреля, в Копенгагене пройдет первая индивидуальная репетиция Тео, вторая назначена на 3 мая.

Напомним, на главной евровизийной сцене в Копенгагене Тео исполнит композицию «Cheesecake». Смотрите видео.

Недавно стало известно, в чем артист и его команда – бэк-вокалисты и танцоры – будут выступать в Дании. На представителе Беларуси не будет ни стразов, ни перьев, ни блесток.

От всего этого Тео, он же Юрий Ващук, попросил избавить его еще в начале подготовки к конкурсу. Элегантная классика. Такого стиля будет придерживаться наша команда в этом году. Смотрите фото!

На сцену концертного зала B&W в Копенгагене вместе с Тео выйдут бэк-вокалисты Денис Лис, Артем Ахпаш и Юрий Селезнев, танцоры Александр Залесский и Андрей Мартынов.

С собой в Копенгаген Тео захватил несколько чемоданов с одеждой. Рубашки разных цветов, костюмы, галстуки-бабочки и несколько пар обуви.

Все это нужно для посещения протокольных мероприятий: пресс-конференций, торжественных церемоний, а также для неформальных – вечеринок в Евродоме, например.

В Копенгаген белорусская делегация везет и промопродукцию: буклеты с фото и биографией Тео, магниты с видами Минска и изображением певца.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.