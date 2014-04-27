Евровидение-2014. Греция. Группа «Freaky Fortune» и рэпер RiskyKidd "Rise Up"

Новости Греции. Греция участвовала в международном конкурсе «Евровидение» 40 раз. И лишь однажды стране удалось вырвать победу. Было это в 2005 году, Елена Папаризу с песней «My Number One» покорила евровизийных слушателей и зрителей.

В 2014 году за право привезти «Евровидение» в Грецию борется группа «Freaky Fortune» и рэпер RiskyKidd. Ребята хотят, чтобы Европа подпевала им в такт. На суд зрителей молодые люди представляют композицию «Rise Up» («Взлетай»).

Группа «Freaky Fortune» и рэпер RiskyKidd, представители Греции на «Евровидении-2014» (в интервью esckaz.com):

Мы хотим, чтобы Греция гордилась нашим выступлением. Для этого мы хотим показать отличное выступление, от которого сами получим удовольствие. Мы также надеемся на то, что участие в этом конкурсе послужит новым стартом для наших европейских и международных проектов. На нас, на молодых людей Европы, очень сильно повлиял экономический кризис. «Rise Up» – призыв к тому, чтобы подниматься над всеми трудностями!

Группа «Freaky Fortune» – это тандем вокалиста и продюсера. Ник Раптакис занимается вокалом. Призвание Тео Пазбуриса – в продюсировании. Парни спелись в 2011 году и поначалу стали известны как кавер-бэнд. Позже стали исполнять композиции собственного сочинения.

Рэпер RiskyKidd в команде с «Freaky Fortune» недавно. Однако встречу с ребятами 19-летний музыкант считает судьбоносной. По мнению поклонников «Евровидения», «Freaky Fortune» и RiskyKidd вместе звучат и выглядят органично. Так ли это? Смотрите видео.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь представит Тео! На главной евровизийной сцене в Копенгагене белорус исполнит зажигательную композицию Cheesecake. Смотрите видео.