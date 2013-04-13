Евровидение-2013. От Норвегии выступит «стильная женщина в смирительной рубашке» Маргарет Бергер с жесткой композицией в стиле индастриал

Новости Норвегии. На международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» норвежка Маргарет Бергер исполнит композицию в стиле индастриал. Букмекеры прочат её конкурсной «I Feed You My Love» второе место. Напомним, после феерической победы Александра Рыбака в 2009 году, участие в «Евровидении» не приносило норвежским исполнителям головокружительных успехов. Маргарет Бергер уверена: в этом году ей удастся вернуть Норвегию в топ-10 (смотрите видео).

Маргарет Бергер, представительница Норвегии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Я полюбила песню сразу! Песня в стиле индастриал, она очень темная, и очень поэтичная, её текст создаёт множество картин. Звук очень массивный, бьет очень сильно. Задача у меня одна – вернуть Норвегию в топ 10 конкурса. В этом году Норвегия выступит как ей и подобает – с необычной песней, а не с каким-нибудь стандартным шлягером.

Композиция написана Карин Парк, шведско-норвежской певицей и автором песен. Продюсером выступил именитый норвежско-шведский дуэт MachoPsycho (Робин Линч, Никлас Оловсон). Стоит отметить, что дуэт продюсировал таких звёзд, как Джессика Симпсон, Шер, Джастин Тимберлейк, Pink. Сингл «I Feed You My Love» вызвал одобрение со стороны критиков из США, Великобритании и России.

Напомним, Александр Рыбак, победитель «Евровидения-2009», боролся за право принять участие в «Евровидении-2013», правда, в этот раз, как автор песни. Александр написал композицию для участницы национального отбора в Норвегии – 18-летней Аннсофи Петтерсен. Победу на национальном конкурсе «Melodi Grand Prix» одержала Маргарет Бергер, что дало ей возможность представить Норвегию на национальном конкурсе «Евровидение-2013». В финале конкурса девушка выступила в приталенном белом платье, которое артистка называет смирительной рубашкой. Не исключено, что на сцену «Malmo Arena» Маргарет выйдет в этом же наряде.

Маргарет Бергер, представительница Норвегии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Платье отлично работает в этой песне, хотя, конечно, надоедает надевать одно и тоже платье множество раз.

В интервью норвежским СМИ, девушка раскрыла несколько секретов: она обожает йогу, верит в Бога и называет себя «безнадёжным романтиком». Маргарет рассказала, каким должен быть мужчина, чтобы завоевать её сердце.

Маргарет Бергер, представительница Норвегии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Меня не волнуют ни деньги, ни статус. Я безнадёжный романтик. Мне нужен парень, который будет в состоянии терпеть моё упрямство, быть рядом во время и взлётов и падений. И да, я требую к себе уйму внимания.

Накануне «Евровидения» известный модельер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова представила Trend Life ТОП-10, на её взгляд, самых красивых и стильных участниц «Евровидения-2013», определенных по фотографиям в СМИ. Украинку Злату Огневич признали самой красивой участницей «Евровидения». По словам эксперта, «фотографии участницы отражают её природную красоту и очарование». Второе место от эксперта досталось белоруске Алёне Ланской. Норвежка Маргарет Бергер – на шестой позиции. «В ней много шарма и она стильно одета», – отмечает эксперт.

На «Евровидении-2013» Маргарет Бергер выступит во втором полуфинале, который состоится 16 мая. В этот день за право выхода в финал престижного конкурса поборются исполнители из Латвии, Азербайджана, Мальты, Исландии, Сан-Марино, Македонии, Финляндии, Болгарии, Израиля, Албании, Венгрии, Швейцарии, Грузии, Армении и Румынии. Напомним, наша соотечественница, Алёна Ланская, выступит в первом полуфинале 14 мая.