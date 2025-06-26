Муковозчик: и Великая Отечественная тогда, и расширение НАТО на восток сейчас начинались с одного замысла – уничтожить славян

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

84 года назад, 22 июня 1941 года, с нападения фашистской Германии для наших предков и нашей страны началась Великая Отечественная война. А уже осенью 41-го, когда немецко-фашистские войска стояли под Москвой, когда уже был вовсю развернут геноцид белорусского народа, в Берлин на встречу с Адольфом Гитлером приехал вице-премьер правительства Румынии и министр иностранных дел Михай Антонеску.

Есть стенограмма их разговора. Для нас, белорусов, этот документ тем более важен, что фактически впрямую свидетельствует о намеренном, сознательном и организованном в первую очередь на политическом уровне геноциде белорусского народа.

– Для меня, – сказал румын австрийцу, – великой проблемой восстановления Европы в мирном завтра является решение славянского вопроса. На протяжении многих лет славянская масса только и делала, что трансформировалась и продвигалась вперед, будучи совершенно несовместимой с европейским духом, с цивилизацией Европы.

Это не тот Антонеску, который «кондукэтор Румынии», будто «фюрер германской нации», это его однофамилец. Как говорилось в советской киноклассике: «Ну мало ли в Бразилии педров? И не сосчитаешь!»

– Многочисленная и примитивная славянская масса, – продолжал человек, которого военный трибунал уже в 1946 году признал виновным «в военных преступлениях против румынского народа» и приговорил к расстрелу, – это ведь не духовная проблема для Европы, но серьезная биологическая проблема. Необходимо найти радикальные и серьезные решения, и я считаю, что все европейские государства должны быть вовлечены в эту деятельность, потому что в противном случае Европа добьется лишь временного мира и будет работать на славян.

Румын хочет радикально решать «биологическую славянскую проблему», но сам явно не тянет и призывает к этому все европейские страны. Никого вам такое поведение не напоминает? Все-таки лимитрофы – они всегда и везде лимитрофы. Что век назад, что сейчас. Что в Румынии, что в Прибалтике, что в Украине.

Однако для нас с вами важен ответ Гитлера. Он тоже стенографично сохранился для истории.

– Вы правы, – ответил фюрер, – славянская проблема биологическая, а не идеологическая, и борьба со славянами должна вестись всеми европейцами. В будущей Европе должно быть только две расы: латинская и германская. Эти две расы должны работать вместе в России, чтобы уничтожить славян. Нельзя выступать против России с юридическими или политическими формулами, и мы должны найти решения по колонизации и биологическому устранению славян.