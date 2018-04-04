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8 мая под 8-м номером выступит Alekseev с композицией Forever на Евровидении-2018

04 апреля 2018 13:03
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Новости Португалии. Организаторы Евровидения объявили порядок выступления артистов на конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 мая под 8-м номером выступит Alekseev с композицией Forever на Евровидении-2018-1

Участник от нашей страны Alekseev с композицией Forever выйдет на сцену в первом полуфинале 8 мая под номером 8. Остается надеяться, что такое совпадение принесет исполнителю удачу, ведь представлять свою песню он будет между двумя фаворитами Евровидения-2018. Второй полуфинал состоится 10 мая.

Напомним, в 2018 году международный песенный конкурс пройдет в столице Португалии – Лиссабоне.

8 мая под 8-м номером выступит Alekseev с композицией Forever на Евровидении-2018-4

8 мая под 8-м номером выступит Alekseev с композицией Forever на Евровидении-2018-6

# Фотофакт # Евровидение 2018

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