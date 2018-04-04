8 мая под 8-м номером выступит Alekseev с композицией Forever на Евровидении-2018

Новости Португалии. Организаторы Евровидения объявили порядок выступления артистов на конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участник от нашей страны Alekseev с композицией Forever выйдет на сцену в первом полуфинале 8 мая под номером 8. Остается надеяться, что такое совпадение принесет исполнителю удачу, ведь представлять свою песню он будет между двумя фаворитами Евровидения-2018. Второй полуфинал состоится 10 мая.

Напомним, в 2018 году международный песенный конкурс пройдет в столице Португалии – Лиссабоне.