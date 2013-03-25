Евровидение-2013. Букмекеры: в этом году победит Эммели де Форест из Дании

Новости Швеции. На международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» победу одержит Эммели де Форест, конкурсантка из Дании. Такие прогнозы делают известные букмекерские конторы. В Мальмё девушка исполнит «Only Teardrops».

20-летняя Эммели де Форест стала абсолютной победительницей датского национального отбора на Евровидение-2013. Как утверждает сама Эммили, её дед был незаконнорожденным сыном короля Эдварда VII и австрийской принцессы. О карьере певицы Эммили мечтала с детства. В 18 лет девушка уехала из родного города в Копенгаген, где поступила в Вокальный институт Кэтрин Седлин. Эммели любит выступать босиком, и надеется, что сцена в Мальмё будет для этого подходящей.

Вторую строчку букмекеры отдают певице из Норвегии Маргарет Бергер, третью – нидерландской певице Анук.

Что касается десятки финалистов, то в нее могут попасть Беларусь, Италия, Швеция, Германия, Азербайджан, Россия, Украина.

В прошлом году букмекеры с прогнозами не прогадали. Свои предпочтения они отдавали певице Лорин из Швеции и «Бурановским бабушкам» из России. Судя по количеству ставок на одном из крупнейших британских букмекерских сайтов William Hill, фаворитом была шведская певица Лорин. Российские «Бурановские бабушки» занимали второе место. Как результат, Loreen на «Евровидении-2012» набрала 372 балла, Бурановские бабушки – на 113 баллов меньше.

Напомним, Беларусь на конкурсе «Евровидение-2013» представит Алёна Ланская. В шведском Мальмё девушка исполнит композицию «Solayoh» европейских композиторов. Белоруска собиралась покорять Европу с песней «Rhythm of love», тогда букмекерские конторы ставили Ланскую на 30-е место из 39 возможных. После замены композиции Ланская уверенно входит в число фаворитов конкурса. В рамках промотура, при поддержке танцевального коллектива TREND DELUXE, Алёна Ланская выступила в Молдове и Румынии.

На неделе в Минске шведская команда отсняла видеовизитку, которая будет предварять выступление Алёны в шведском Мальмё. Места для съёмок выбирали шведы – режиссер, ассистент режиссера, оператор-постановщик и продюсер. Съёмочная группа не раскрывает секретов, известно лишь, что белорусскую участницу снимали в Национальной библиотеке, Троицком предместье, Белгосцирке, музее «Дудутки», культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена».