Евровидение-2013. Анук из Нидерландов: Я знала, что на «Евровидении» прошлых лет всё плохо, но что настолько...

Новости Нидерландов. 37-летняя Анук, представительница Нидерландов на «Евровидении-2013», недавно заявила, что считает своё участие в этом музыкальном конкурсе потешной забавой.

Анук, представительница Голландии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Несколько недель назад мой менеджер и я решили посмотреть записи «Евровидения» прошлых лет. Я хохотала просто до истерики. Я знала, что там будет все плохо, но что настолько... Чувствую, меня ожидает большое веселье в этой Швеции. Некоторые люди не понимают этого, не понимают мой юмор. Они воспринимают мои слова и действия слишком серьезно.

На сцене «Malmo Arena» Анук будет самой собой: без актёрства, излишеств и приукрашиваний. Команда артистки с ней солидарна: «это будет максимально простое выступление». По мнению букмекеров, Анук с евровизийной «Birds» входит в пятёрку фаворитов конкурса (смотрите видео).

Анук, представительница Голландии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

В Швеции я не буду танцевать «танец цыпленка» в платье с блестками. Я выйду, включу свой микрофон, и надеюсь, что сумею спеть, попадая в гармонию.



Более того, певица заведомо приняла решение отказаться от участия в промотурах. Напомним, 13 апреля в Амстердаме состоялась вечеринка «Eurovision in Concert», ставшая уже традиционной. В этот день на одной сцене выступили конкурсанты из 25 стран. Популярная здесь Анук на концерт не пришла. Несколько сотен фанатов, собравшихся в клубе, хором исполнили её конкурсную «Birds».

Представители Беларуси на «Евровидении» промопродуции и промотурам уделяют внимания не меньше, чем самому конкурсному номеру. Чего стоят только национальные вечеринки! Пожалуй, самую запоминающуюся вечеринку организовала в 2005 Анжелика Агурбаш. Красавицы из Национальной школы красоты встречали гостей белорусским салом и «гарэлкай». В качестве национальной экзотики выступил ансамбль «Бяседа». Филипп Киркоров расхаживал в белой сорочке до пят. И время от времени надевал соломенную шляпу в белорусском стиле. Ну и, конечно, пела сама виновница торжества. Кроме того, над выступлением певицы трудились стилисты Шевчук и Зверев, модельер Юдашкин и муж-миллионер. В тот год в Киев не прилетели разве что инопланетяне.

Конкурсантка Алёна Ланская в этом году будет покорять не только номером на сцене в Мальмё, но и промопродукцией. Вернее, количеством наименований промо. На днях в Швецию отправят 500 литров водки, 400 коробок зефира, 1000 коробок мармелада и драже, 1000 шоколадок «Алёнка», 400 коробок конфет, 500 флешек и столько же курток-ветровок.

Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской:

Таким количеством промо мы хотим в первую очередь показать Европе, что Беларусь тщательно подходит к подготовке своего участника и будет точно так же ответственно готовиться в случае нашей победы к шоу в Минске. Поэтому среди нашей продукции все, даже зажигалки! Салфетки и скатерти привезем льняные!