Евровидение-2013. Эммели де Форест, внучка незаконнорожденного сына короля, спляшет босиком под флейту и барабаны

Новости Дании. Эммели де Форест, представительница Дании на «Евровидении-2013», явный фаворит международного песенного конкурса в этом году. Ещё в марте букмекерские конторы делали прогнозы: на «Евровидении-2013» победу одержит Эммели де Форест. За месяц девушка только упрочила свои позиции.

В Мальмё девушка исполнит «Only Teardrops» («Только капли слёз»). Автор музыки — Лиз Каббле, известный датский композитор, на его счету более десяти песен, участвовавших в датских отборах на конкурс «Евровидение». Текст написали популярные исполнители Юлия Фабрин Якобсен и Томас Стенгорд.

Эммели де Форест стала абсолютной победительницей датского национального отбора на «Евровидение-2013». Победа, по признанию самой певицы, стала великолепным подарком на день рождения – накануне финала национального отбора девушке исполнилось 20 лет.

Эммели де Форест, представительница Дании на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Я думаю, что это песня-победитель. Тем не менее, я не ожидала даже попасть в тройку лучших и была очень удивлена, когда они называли мое имя. И, я удивилась бы еще больше, если бы победила на Евровидении! У «Only Teardrops» здоровская мелодия и хороший ритм. Эта песня заставляет задуматься о том, как люди относятся друг к другу, поразмышлять над тем, что такое война и мир. Она несколько меланхоличная, но вместе с тем вселяет надежду на будущее.

В финале датского отбора девушка выступила в наряде от Паули Твиллинг. Как отмечает Эммели, её платье уникально: «юбка 1930-х годов, к которой снаружи пришита шаль 1920-х». Команда, готовящая артистку к «Евровидению», менять сценический образ не собирается. Вероятнее всего, Эммели выйдет на сцену «Malmö Arena» босиком. Девушка надеется, что сцена в Мальмё будет для этого подходящей.

Эммели де Форест, представительница Дании на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Я всегда пою без обуви. Это расслабляет. Мы договорились, что должны сохранить стиль нашего выступления. Возможно, будут внесены какие-то изменения в мой костюм и номер, всё зависит от того, какая сцена в Мальмё.

Во время промотура, девушка в буквальном смысле очаровывает публику. А на вопросы журналистов: «Почему букмекеры уверены в победе Only Teardrops?», смущённо улыбается и отвечает: «Это просто фантастика! Стольким людям со всей Европы нравится моя песня! Это, наверное, из-за её смысла и ритма. Драматизма песне придаёт флейта и барабаны».

Напомним, в этом году организаторы «Евровидения» решили отойти от привычных видеоткрыток, представляющих участников конкурса. Продюсеры задались целью – рассказать об артисте в небольшом ролике. Для проведения съёмок каждую страну-участницу «Евровидения-2013» посетила шведская бригада – режиссер, ассистент режиссера, оператор-постановщик и продюсер. Так, в видеоткрытке Дании, Эммели де Форест берёт в ресторане урок по приготовлению суши, посещает Глиптотеку (музей древнего и современного искусства), гуляет по Национальному парку.

Эммели де Форест, представительница Дании на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Глиптотека – моё любимое место. Я часто прихожу сюда, чтобы посмотреть на красивые полотна и скульптуры. Я даже работала в здешнем кафе.

Зрители смогут увидеть визитки непосредственно перед выступлением исполнителя. Напомним, съёмки открытки Алёны Ланской, представительницы Беларуси на «Евровидении-2013», проходили в Национальной библиотеке, Белгосцирке, Троицком предместье, спортивном комплексе «Минск-Арена», музее «Дудуткі».

Справка ctv.by

Эммели Шарлотта-Виктория де Форест родилась 28 февраля 1993 года в Раннерсе, Дания. Как утверждает сама Эммили, её дед был незаконнорожденным сыном короля Эдварда VII и австрийской принцессы.

О карьере певицы Эммили мечтала с детства. На семейных праздниках она пела, играла на фортепиано, отец аккомпанировал на гармонике. В школе девушка активно участвовала во всех театральных постановках, мюзиклах, концертах. В 18 лет уехала из родного города в Копенгаген, где поступила в Вокальный институт Кэтрин Седлин. Несмотря на столь юный возраст, девушка записала два альбома: в 2007-м – первый, в 2009-м – второй. С 14 лет девушка работает в дуете с шотландским музыкантом Фрезером Ниллом. В 2010-м дует презентовал совместную пластинку с одноименным названием «Emmelie de Forest&Fraser Neill».