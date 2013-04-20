Евровидение-2013. Koza Mostra и Agathon Iakovidis из Греции споют на родном языке о бесплатном алкоголе

Новости Греции. Koza Mostra и Агафонас Иаковидис на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» исполнят шуточную Alcohol Is Free. Напомним, в начале года руководство Греции приняло решение не участвовать в этом году в «Евровидении», заявив, что в сложные для греческого народа времена, подобные траты были бы неразумными. Позже решение изменили.

И в национальном отборе путем зрительского голосования и мнения жюри в соотношении 50/50 из четырёх конкурсантов выбрали фолк-группу Koza Mostra. На сцене с ними находился известный греческий исполнитель народных песен Агафонас Яковидис.

Koza Mostra, представители Греции на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Наша песня рассказывает об одной из ночей, когда мы решили погулять и повеселиться. Конечно же, мы не хотим, чтобы люди становились алкоголиками – песня в метафорическом виде рассказывает о кризисе и обо всем, что происходит в последние годы в Греции и Европе. Это способ отойти ото всех этих проблем.

Участие Греции в «Евровидении» раньше финансировалось государством. В этом году конкурсантам пришлось найти спонсора. На сцене в Мальмё греки споют на родном языке. Конкурсанты утверждают, что им не важно, сможет ли песня победить на этом конкурсе, их главная задачка – запомниться (смотрите видео).



Koza Mostra, представители Греции на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Есть определенная потребность в греческом языке и греческой музыке, но название на английском передает в себе весь её смысл. Мы в первую очередь волнуемся о своих греках, и нам совершенно неважно, сможем ли мы победить на Евровидении. Каждый год на конкурсе есть песни, которые лучше чем победитель, и которые запоминаются надолго. Я надеюсь, что наша песня попадет в такую категорию.

За всю историю участия Греции в «Евровидение» (принимает участие с 1974 года) конкурсантам удавалась победить лишь однажды. В 2005 композиция «My Number One» принесла победу Елене Папаризу. После этого шесть лет подряд Греция занимала места в первой десятке «Евровидения». В прошлом году Элефтерия Элефиериу заняла 17 место в финале. По прогнозам букмекеров, Koza Mostra и Агафонас Иаковидис в финал пройдут. А вот смогут ли обосноваться в первой десятке, узнаем в мае.

Koza Mostra и Агафонас Иаковидис выступят во втором полуфинале. Напомним, представительница Беларуси Алёна Ланская на конкурсе «Евровидение-2013» споёт в первом полуфинале 14 мая. Она выступит под номером 11. В этот день за право выхода в финал будут бороться исполнители из 16 стран, среди которых Дания, Хорватия, Украина, Голландия, Австрия, Словения, Эстония, Россия, Литва, Сербия, Ирландия, Кипр, Черногория, Бельгия и Молдова.

Справка ctv.by

Агафонас Иаковидис родился в Евангелисмосе в 1955 году. Его родители были беженцами из Азии. Cамостоятельно обучился игре практически на всех видах струнных инструментов, включая гитару, багламас, бузуки, мантолу, цуре, уде и других. В 1977 году он выпустил свой первый альбом вместе с группой Rebetiko Sigrotima Thessalonikis и отправился в гастрольный тур по Греции. Через несколько лет музыкант переезжает в Афины, там сотрудничает с известными музыкантами. Группы Koza Mostra – это Элиас Козас (вокал), Алексис Архонтис (ударные), Стелиос Сиомос (гитара), Христос Калайнцопулос (аккордеон), Василис Налмпантис (труба). На музыкальных просторах группа существует всего год, но уже коллектив назвали открытием года.