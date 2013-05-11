Музыкальный балкон в Минской городской ратуше открыл новый сезон

Новости Беларуси. Музыкальный балкон в Минской городской ратуше сегодня, 11 мая, открыл новый сезон.

Театрализованное шоу, тематические вечера и живые скульптуры. Посетителей встречали известные персонажи - Лев Сапега, Франциск Скорина, Симеон Полоцкий и, конечно, градоправитель с супругой.

Окунуться в другую эпоху в историческом центре столицы можно будет каждую субботу. В этом году ценителям музыки предложат джазовые вечера.

Градоправитель с супругой гуляет по площади. Прохожих у ратуши в выходной день встречают персонажи другой эпохи. Живые статуи – Франциск Скорина, Семеон Полоцкий, Лев Сапега. Перфоменс в верхнем городе будет проходить каждую субботу.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

В перспективе мы думаем, что здесь будет проходить небольшие мини-постановки в самой ратуше. Это небольшие пьесы, которые мы уже отобрали и которые уже наши профессиональные театры готовят. В ближайшее время у нас будет возможность с ними познакомиться, погрузиться в эпоху обретения городом Магдебургского права, обретения иконы Божией Матери, которая является символом города и которая легла в основу герба города. Постараемся воссоздать исторический образ ратуши и Верхнего города.

Еще одна традиция, которая прижилась в столице. Практически каждое здание на этой улице – историко-культурное наследие. Здесь предлагают собираться ремесленникам, музыкантам и художникам.

По проезжей части улицы Маркса сегодня гуляют пешеходы. Сувениры, летние кафе и музыканты. Каждые выходные развлекательная программа в самом центре столицы.

Программа расписана уже практически до конца сезона. Сегодня вечером, например, уголок Мексики: мексиканские песни и костюмы. Выступить на первой в Беларуси пешеходной улице или предложить свои изделия приглашают всех желающих.

Надежда из бисера делает украшения, а гуляющие с удовольствием примеряют ее серьги и браслеты. Рядом Эльга, она пишет картины и прямо на улице создает атмосферу художественной галереи.

Для любителей острых ощущений – аттракционы. Только в этом парке их несколько десятков, на любой вкус и возраст.

Попугай Рома на память о теплых выходных призывает оставить не только приятные воспоминания, но и яркие фотографии. А если повезет, еще и пообщается с прохожими. Благо собеседников в эти выходные долго искать говорящему попугаю не придется: поток гуляющих в майские праздники пока не иссякает.

Многолюдно сегодня в парках. Летние кафе, незабываемые фото-сессии, аттракционы, водные прогулки на катамаранах и пароходах — найти развлечение по душе здесь может каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.