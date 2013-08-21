Экс-солистка группы «Виа Гра» пропала без вести

Новости Украины. 24-летняя певица Ева Бушмина, экс-участница популярной группы «Виа Гра», почти полгода не появляется на публике. Коллеги и друзья девушки обеспокоены. В квартире киевской многоэтажки, где она проживала с супругом после свадьбы, девушка не появлялась давно.

Комсомольская правда в Украине:

Коллеги по сцене по-разному относятся к исчезновению Евы Бушминой. Анна Седокова понимает желание коллеги, Варда считает, что такая закрытость личной жизни не всегда к лучшему, а Наташа Королева с Тарзаном предполагают, что всему виной мог стать контракт, по которому лучше быть незамужней и без детей.

Как сообщает украинская пресса, певица недавно родила первенца. Вероятно, артистка просто не желает выставлять свою личную жизнь напоказ. Чего не скажешь о её коллегах. Например, рождение сына в семье музыкального продюсера Яны Рудковской и прославленного фигуриста Евгения Плющенко в первый же день буквально стало достоянием общественности. В отличие от Бушминой, Рудковская и не скрывала от публики свою беременность.

Напомним, именно во время беременности у Нины Богдановой, ведущей нашего телеканала, родилась песня «В ожидании чуда». Композицию по праву можно назвать гимном всем папам и мамам, которые ждут ребёнка. «Нужно было побыть в роли беременной женщины, чтобы эту песню написать. Очень приятно, что этот социальный проект поддержали. Мы записали эту песню, сняли с помощью лучших фотографов и видеооператоров и, конечно, беременных женщин со своими мужьями», – признаётся Нина. Впрочем, смотрите видео.



Как видим, медийные персоны по-разному относятся к публичной жизни. Что ж, и это их право. Артисты – тоже люди.