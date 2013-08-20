Новости Беларуси. В предвкушении вокального состязания. Уже 20 августа состоится первый полуфинал интернационального проекта СТВ «ХОРоШОУ». Беларусь, Россия, Украина, Польша, Литва, Эстония, Франция и Сербия. Конкурс объединил лучшие хоры из восьми стран. В каждом из полуфиналов примут участие четыре участника.

Основные этапы состязания – «Викторина», «Песня на языке соседа» и «Выступление хора». По их итогам лишь две страны получат путевку в финал. Хор-победитель станет известен по итогам третьего, финального концерта.

Оценивать выступления будет профессиональное международное жюри. Уже 19 августа в нашу страну прибыли первые участники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока они держат в тайне и свой сценический костюм, и общую идею номера. В Беларусь солисты хора из Литвы приехали удивлять. Поэтому с музыкой не расстаются ни на минуту. Даже в гостиничном номере.

В отличие от своих литовских коллег, Шарунас Навецкас и Артурас Добака в Беларуси уже не первый раз.

Шарунас Навецкас и Артурас Добака, солисты хора «Индиго» (Литва):

Мы с Артурасом уже третий раз прибываем. Ну, мы как дома здесь. Очень теплый, очень чистый город.

Вокальным состязанием «ХОРоШОУ» откроется новый сезон на телеканале СТВ. Первым международным проектом станет он и для литовских исполнителей. К слову, дебютировали как коллектив ребята совсем недавно — на литовской «Войне хоров».

Виталий Неугосимов, руководитель хора «Индиго» (Литва):

Международный проект в таком роде это первый. Ну, как бы в принципе мы уже знаем, что примерно там происходит. Я посмотрел записи прошлогоднего «ХОРоШОУ» и увидел там много отличий между нашим форматом и этим форматом. Тем более это будет интересно.

Скоро и их голоса станут известны даже самому придирчивому белорусскому зрителю. «Польских звёзд» хорошо знают на родине. Гданьск, Познань, Варшава... Десятки концертов в костёлах, театрах и больших концертных залах. Теперь молодые исполнители впервые решили покорять зарубежных слушателей.

Аня Жачек, руководитель хора «Sound and Grace» (Польша):

Мы очень хотим показать людям, что в нашей душе, в наших сердцах, как мы чувствуем музыку. Надеемся, в скором времени познакомиться и с другими хорами.

Пусть по олимпийскому принципу победа и не главное, но на путевку в финал «Sound and Grace» все равно надеются. А пока осваиваются на белорусской песенной земле.

Сильвиа Дынэк, солистка хора «Sound and Grace» (Польша):

До этого приезда мы думали, что Беларусь будет выглядеть по-другому. А теперь видим: здесь чувствуешь себя, как дома. И архитектура, и атмосфера — все похоже. Мы чувствуем себя в вашей стране свободно.

Телевизионный дебют «ХОРоШОУ» был в 2012 году. Сегодня абсолютно другие масштабы и даже количество участников. На разных языках свои песни о главном исполнят 8 хоров. Вместо прошлогодних шести. Беларусь, Россия, Украина, Польша, Литва, Эстония, Франция и Сербия.

Мастерство хорового пения ребята покажут на 3 больших концертах: двух полуфиналах и финале. После которых и определится триумфатор проекта. Видеоверсию шоу покажет телеканал СТВ.