Коллективы из Беларуси и Литвы стали первыми финалистами вокального конкурса «ХОРоШОУ». Фотогалерея

Новости Беларуси. Одна из интриг международного вокального конкурса «ХОРоШОУ» разрешилась. Накануне вечером стали известны первые финалисты. Ими стали коллективы из Беларуси и Литвы.

21 августа на сцене минского Дворца спорта выступят еще четыре хора: украинцы, единственный полностью мужской коллектив россиян, эстонцы и сербы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценивать мастерство исполнения будет профессиональное международное жюри. Покорять судей конкурсанты планируют, конечно же, голосом, харизмой и даже эффектной постановкой. Впрочем, у каждого свой секрет успеха.

Николай Гнатюк, народный артист Украины, член жюри Международного вокального конкурса «ХОРоШОУ»:

В прошлом году было очень здорово, просто очень здорово. Одно дело, так сказать, солисты поют, конкурс. Это понятно. А вот хор, единение какое-то – что-то в этом есть. Помимо музыкального звучания еще какие-то символы вместе. И особенно из Прибалтики был хор замечательный, из Беларуси.

Ксения Жук, солистка хора «Medley» (Беларусь):

Мы полны жизни, полный драйва, у нас много энергии. Именно этим мы будем и брать. Чистотой своей, какой-то искренностью и драйвом.

Ирина Шатько, солистка хора «Medley» (Беларусь):

Еще отличие нашего коллектива в том, что мы исполняем акапельную музыку.

Хор-победитель станет известен по итогам финального концерта. Он пройдет 22 августа. Телеверсию шоу покажет телеканал СТВ.