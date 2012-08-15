Дженнифер Лопес требует организаторов концерта в Минске усыпать гримёрку белыми лилиями

Новости Беларуси. Популярная певица Дженнифер Лопес в рамках мирового турне Dance Again World 25 сентября выступит в Минске. Лопес востребованная певица, высокооплачиваемая голливудская актриса и успешная бизнесвумен. Кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса.

Популярные артисты перед тем, как принять участие в концертной программе, выдвигают «принимающей» стороне так называемые списки требований – райдеры. Как правило, чем выше статус звезды, тем причудливее её пожелания. Например, согласно райдеру певицы Рианны, она не может жить без запеченного цыпленка, крылышек баффало с горячим соусом, кукурузных и банановых чипсов. А вот у скандальной Lady Gaga список требований на удивление прост и непривередлив: чипсы и соус из авокадо, крекер или хлеб, ассорти из холодного мяса, молоко с низким содержанием жира. И самое неожиданное – наличие кислородного баллона обязательно! Чем удивит организаторов концерта в Минске райдер поп-дивы Дженнифер Лопес?

Агенты певицы, как правило, бронируют для Дженнифер гостиничный номер белоснежных цветов: с белой мебелью, обоями, бельем, элементами интерьера. Все помещения, в которых находится артистка, должны быть обставлены белыми лилиями и розами. Цветы следует менять три раза в сутки.

До приезда популярной исполнительницы осталось чуть больше месяца, а организаторы визита заморской исполнительницы – государственное учреждение «Дворец Республики» – уже находится в процессе интенсивной подготовки, сообщает ctv.by со ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня».

Тамара Шахназарова, ассистент режиссера отдела государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики:

Получить артистку такого уровня непросто, но у нас уже есть опыт в этой области. Команда её большая, как и у многих звезд мирового уровня, — около 85 человек, и состоит из менеджмента, техперсонала, музыкантов и охраны. Технический райдер у Лопес тоже очень сложный. Ему можно смело присвоить 2–е место, уступает он только Rammstein. И бытовой райдер непростой, но никаких премудростей в нем нет. Все требования направлены исключительно на создание максимально комфортных условий на площадке для пребывания исполнительницы и ее коллектива. Мы сделаем все, чтобы они имели возможность разместиться, отдохнуть, чтобы у них было все необходимое: мебель, офисная техника, телефоны, интернет, зеркала, душевые, различные напитки, еда и прочее. В «Минск–Арене» нам предстоит оборудовать продакшн-офис, тур–менеджер–офис, менеджмент–офис, несколько гримуборных для группы, костюмерную и, конечно же, гримерку для Дженнифер. Известно, что Лопес – поклонница светлого цвета в интерьере, поэтому ее «гнездышко» будет оформлено в белых тонах: мебель, стены, ковры и цветы.