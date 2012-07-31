Двойной юбилей отмечает Эдита Пьеха: своё 75-летие и 55-летие творческой деятельности

Новости России. Эдита Пьеха одной из первых открыла дверь на европейскую эстраду. 31 июля она празднует 75-летие и 55-летие творческой деятельности. С юбилеем народную артистку СССР поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время творческой карьеры Эдита Станиславовна выпустила 10 дисков-гигантов, песни с которых вошли в золотой фонд российской эстрады, а также несколько компакт-дисков. Общий тираж пластинок певицы достиг десятков миллионов экземпляров, за рекордные тиражи грамзаписей Эдита Пьеха была удостоена нефритового диска в Каннах. Она стала первой исполнительницей многих песен лучших советских авторов. А за песню "Огромное небо" была удостоена сразу трех золотых медалей.

Эдита Пьеха свободно владеет польским, немецким, французским, русским языками, поет на десятках языков мира. В свободное время любит ходить пешком, кататься на велосипеде, играет в бадминтон. Нынешний юбилей певица отмечает на сцене среди друзей.