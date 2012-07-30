Белорусские национальные музыкальные инструменты: дуды, цимбалы, гармошки и бубны

Ни одно лето, ни одно занятие наших предков – будь то отдых или труд в поле – не обходился без музыки. А уж в праздничные или просто свободные вечера будничные песни сменялись выступлением музыкантов. С определенного времени они стали объединяться в небольшие ансамбли, которые играли во время народных гуляний, на вечерках и свадьбах.

Анна Кошель, младший научный сотрудник музея-заповедника «Заславль»:

Это уникальный ансамбль конца XIX века. Мы видим скрипку, традиционный музыкальный инструмент – белорусская дуда и цимбалы. Что касается дуды, то сейчас этот инструмент забыт частично, но восстанавливается.

Белорусская дуда – трехрожковая. А дудар всегда был человеком уважаемым, чьи услуги оплачивались очень высоко. Его часто приглашали на свадьбы в качестве посаженного отца. Вообще, если на свадьбе можно было услышать звуки дуды, значит, это была богатая свадьба.

Но в большинстве народных музыкальных ансамблей традиционным цимбалам и скрипкам подыгрывали бубны и дудочки. Последние чуть позже уступили место гармошкам, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анна Кошель, младший научный сотрудник музея-заповедника «Заславль»:

В этой витрине мы видим уникальную гармошку, она сделана белорусским мастером. Сама гармошка деревянная, корпус украшен металлическими накладками, клавиши были костяные, меха – кожаные, все делалось вручную.

Мастерские по изготовлению гармошек не были редкостью. Для создания деревянного корпуса мастер использовал примитивные столярные инструменты, а некоторые детали выписывал издалека.

Анна Кошель, младший научный сотрудник музея-заповедника «Заславль»:

Колосовые звуковые панели с язычками, которые вибрируют, и получается звук, он покупал в Европе, чаще всего в Германии. Закреплял, корпус украшался металлическими накладочками, была резьба, клавиши были костяные. Делал две части корпуса, а потом к ним крепил кожаные меха.

Детали скреплялись при помощи специального клея. Чтобы он не засыхал, мастер хранил его в жестяной банке, расположенной над горящей лампадой.

Анна Кошель, младший научный сотрудник музея-заповедника «Заславль»:

Был интересный молоточек – деревянный (киянка или доўбня). Его тяжести хватало, чтобы скрепить детальки, но не повредить их.

Доменика, певица:

Помимо ансамблей существовали и одиночные музыканты. Играли они в основном на различных дудках, балалайках, лютнях, скрипках.

А после Первой мировой войны народные музыкальные ансамбли обзавелись доселе невиданным инструментом – кларнетом.

Анна Кошель, младший научный сотрудник музея-заповедника «Заславль»:

Белорусские солдаты попадают в Европу. Возвращаясь оттуда, в качестве трофея хотели что-то привезти. И привозят кларнет – легче всего транспортировать и легче всего самому научиться играть. Поэтому в начале XX века и кларнет попадает в белорусский народный ансамбль.

Из военного музыкального арсенала в народные ансамбли перекочевал и барабан с тарелочками и колотушкой.

Тем временем традиционные инструменты не только не сдавали свои позиции, но постепенно обзаводились своеобразными знаками отличия, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анна Кошель, младший научный сотрудник музея-заповедника «Заславль»:

Когда на свадьбе молодой или молодому нравилось, как играет цимбалист, то молодая со своего свадебного костюма снимала поясок и вручала его цимбалисту. Он обязан был его повесить на цимбалы. Чем больше поясков было, тем большим мастерством и качеством игры обладал мастер. Можно было по количеству поясков определить: стоит приглашать на свадьбу музыканта или нет.

После Великой Отечественной войны из ансамблей почти исчезает скрипка: многие мужчины-музыканты не вернулись с фронта домой.

Анна Кошель, младший научный сотрудник музея-заповедника «Заславль»:

Появляется такой интересный музыкальный инструмент, как пищик. Обычный манок, который охотники использовали на охоте. После Великой Отечественной войны появляются первые люди-оркестры, которые играли одновременно на нескольких инструментах.

А гармошки, аккордеоны и баяны переживают все перипетии истории, становясь со временем только краше.

Анна Кошель, младший научный сотрудник музея-заповедника «Заславль»:

И металлические накладочки, и перламутровые клавиши, блестки. А белый ромб символизировал о том, что инструмент был сделан либо переделан в Беларуси.

В те времена не было музыкальных школ. Умение играть на инструментах передавалось от отца к детям, но не становилось основным занятием. Крестьянскую работу в поле и по домашнему хозяйству никто не отменял даже для самых искусных музыкантов. Но музыка тех времен оставила нам в наследство настоящее богатство своих неповторимых напевов.

Доменика, певица:

Современное белорусское музыкальное искусство стремится сохранять национальные традиции. И это правильно, ведь в знании – сила. Мир музыки безграничен, и какими бы ни были ваши вкусы и предпочтения, помните: наша музыкальная культура богата и в ней всегда можно найти для себя что-нибудь особенное.