Дуэт «Александра и Константин» подарит в добрые руки метиса шарпея Асю

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» дуэт Александр и Константин и их питомцы Ария и Ася.

Вообще, очень удивительно открывать в известных талантливых людях еще какие-то другие интересные стороны. Вы оказываетесь такими собаководами-любителями, чуть ли не профессионалами.

Сейчас обсуждается вовсю законопроект, в котором ограничивается содержание дома животных. Он так и не был принят. У Вас сегодня в доме две собаки не мелких. Может быть, стоило принять, что больше двух нельзя?

Александра, певица:

Зависит все от хозяина. Мы взяли на себя такую ответственность поселить двух взрослых собак и мы просто тянем эту планку, справляемся. Собаки наши не скучают, они гуляют 3 раза в день, они нас не ждут по 20 часов. Некоторые же просто понабирают от жалости по 10 собак, они воют, скулят. Поэтому человек разумный всегда поразмыслит над своими силами.

Константин, музыкант:

Бывает такое, что родилось много щенков. Часть раздали. Часть осталась. Что делать хозяину?

Выяснилось совершенно случайно, что наш коллега Александр Меженный повлиял на Вас и Вы собачниками стали благодаря ему. Это правда?

Александра, певица:

Да, все Меженновские собаки прошли через наши руки во время их щенячего возраста. Один щеночек, мы его 10 дней растили, пока Меженный был в отъезде. Второго щеночка, которого он завел себе этим летом, тоже постарались в целости и сохранности его 15 дней содержать.

Константин, музыкант:

Когда в очередной раз Меженный уезжал, у него был выбор. В питомник отдать за денежку или нам. Он все-таки отдал нам, потому что знал, что собаки будут в порядке.

Когда же Вы репетируете, занимаетесь творчеством?

Александра, певица:

У нас рабочий день ненормированный, мы можем их выгулять в час ночи, они очень любят по ночному лесу ходить. Утром, конечно, сложнее, потому что хочется поспать. Утром лежишь еще в мертвой позе, но только откроешь глаз – сразу слышно, как собаки уже виляют хвостами, придут, обцелуют, ну как уже не вывести.

Что касается Ваших отъездов, как Вы решаете этот вопрос?

Константин, музыкант:

Ария у нас 3 года, далеко заграницу мы не ездили, только по Беларуси, в автомобиле – они обе автомобильные собаки, садятся и с удовольствием едут в любую точку Беларуси.

Александра, певица:

Любят смотреть в окна. Одна – в одно, другая – в другое.

Но все-таки это звери, всегда есть момент неожиданности в поведении. Бывали ли такие случаи, когда Ваши спокойные питомцы повели себя не так?

Александра, певица:

На самом деле, мы может предсказать за два-три шага, что она будет делать в следующий момент. Мы знаем все их повадки. Многие боятся собак, поэтому мы стараемся не допускать ситуаций, когда мы могли ущемить человека, который находится рядом с нами.

Константин, музыкант:

Мы понимаем, что это очень большая ответственность. Это сопоставимо с ношением холодного оружия – иметь собаку крупную. У меня в детстве было две большие овчарки и я знал, что это такое. Мы всегда соблюдаем правила.

Не секрет, что обе Ваши собаки взяты из питомника. У каждой своя история, у них могут быть свои обиды… Как вообще, стоит ли брать собак из питомника? Чего стоит опасаться?

Александра, певица:

Посмотрите на наших красавиц, какие они ласковые, спокойные, уравновешенные, они готовы терпеть все. Собака понимает, от чего ее спасли и эти друзья будут преданы вам все время. Не стоит бояться брать беспородистых собак, бояться брать собак из приюта.

Какой главный совет Вы бы дали тем, кто собирается завести собаку?

Александра, певица:

Подумать, подумать, прежде чем сделать этот шаг. Многие люди просто не могут рассчитать свои силы, а потом собаки оказываются на улице. Это самое страшное.

Хотелось бы добавить, что Ася живет у нас временно, на передержке, кто готов взять на себя ответственность и приютить ее у себя дома навсегда, на всю жизнь, она отплатит вам счастьем, радостью, любовью, добром. За ней нужен уход и внимание, но это того стоит!