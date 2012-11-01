Иосиф Кобзон: На Московском кладбище я поклонился светлой памяти Машерова и Мулявина, этим славным именам Беларуси

Новости Беларуси. На этой неделе Иосиф Давыдович Кобзон отметил в Минске свой 75-летний юбилей с концертной программой «Я люблю тебя, жизнь».

Иосиф Давыдович Кобзон, народный артист СССР:

Я везде, где бы ни находился, всегда привожу в пример не только Минск, но и вообще города Беларуси. Например, вчера я был в Могилеве. Мне очень понравился город, я там не в первый раз. Брест, Гомель...

Вы знаете, все города ухожены. Минск очень любят жители, я так думаю, потому что Минск всегда восхищал меня своей чистотой, организованностью, тем, что фасады зданий всегда в ухоженном виде. Мне очень нравятся широкие улицы. Хотя архитектура еще сталинского периода, а как будто предполагали заранее, что будут пробки, поэтому у вас их гораздо меньше, чем в Москве. В Москве это просто беда.

Мне очень нравится Минск, я люблю сюда приезжать. Молодые люди спокойно совершенно вечерами, а мне сказали, что и ночами, гуляют не опасаясь. Матери с детьми гуляют по бульварам. Человек, живущий в городе, не важно, большом или маленьком, он должен себя чувствовать комфортно.

Был я сегодня традиционно на Московском кладбище, и поклонился светлой памяти Петра Мироновича Машерова, Володи Мулявина, этим славным именам Беларуси.

Иосиф Давыдович Кобзон, народный артист СССР:

Жена сказала: «У тебя внуки наполовину из Беларуси». Зять у меня из Беларуси, его увезли в шестилетнем возрасте в Австралию, он женат на моей дочери, осчастливил нас четырьмя внуками, наполовину белорусами.

Я вспоминаю разговор дедушки и внука, когда внук спросил: «Дедушка, а когда ты ложишься спать, ты бороду кладешь на одеяло или под одеяло?» - Дед задумался, лег спать, положил на одеяло – мешает, под одеяло – мешает. К утру скончался. Потому что он никогда не задавался вопросом. И я никогда не задавался вопросом по поводу возраста и бытия в этом возрасте.

Сейчас мне 3 раза по 25, я не ощущаю этого возраста. Меня поддерживает все время жизнь. Мне композиторы все равно предлагают новые сочинения. У меня вырастают внуки, которые создают мне жизненную ауру, которые меня заставляют быть молодым. У меня любимая жена, которая меня дважды спасала от смерти и которая заставляет меня все время быть в строю. Она у меня всегда молодая и всегда красивая.

Киркоров и Басков напрягаются: «Кому передадите свою эстафету?» Никому. Не нужны повторения Кобзона. Каждое время должно рождать своих кумиров, своих исполнителей, своих любимых певцов и певиц.