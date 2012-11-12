В Минске прошел первый полуфинал народного проекта «Поющие города»

Новости Беларуси. Чтобы стать звездой не нужно ничего, кроме таланта. Первый полуфинал проекта «Поющие города» прошел 12 ноября. Этот народный музыкальный конкурс представляет телеканал СТВ.

За право попасть в финал боролись 62 участника из 42 городов Беларуси. От районных центров до столицы. Жюри оценивало вокальные данные каждого исполнителя, костюмы, умение держаться на сцене и новизну номера. В итоге в финал проекта вышли десять участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Максимков, член жюри проекта «Поющие города»:

По-моему, впервые за всю историю существования отечественного телевидения дошли до малых городов. До людей, которые там есть, это - сказка. Им дали возможность выйти на большую сцену. Колоссальное количество очень интересных людей. И жюри будет крайне сложно.

Василий Раинчик, член жюри проекта «Поющие города»:

Беларусь всегда была поющей республикой. Это было и много лет назад, и сейчас. Все хорошо поющие, все поют.

Дмитрий Северинов, участник проекта «Поющие города»:

Для меня лично это уже победа попасть сюда. Здесь много замечательных людей, все работали, все стремились. Пусть победит лучший!