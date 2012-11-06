Группа «Ласковый май» раскрыла свой секрет

Андрей Разин, группа «Ласковый май»:

Атмосфера очень хорошая, потому что сам город чистый, улицы все чистые, люди добрые. Приезжаем сюда, как на праздник.

Андрей Гуров, группа «Ласковый май»:

С улыбкой на лице, очень чистые хорошие лица, солнце светит, чистота по городу. В общем, мы приехали, как будто на острова какие-то.

Андрей Разин, группа «Ласковый май»:

Я помню, когда я приехал в Минск, это было в 1985 году, встречал Новый год с Игорем Гуриновичем, футболистом, известнейшим всемирным мастером спорта, в то время он играл за «Динамо» Минск, и он меня пригласил на Новый год. Я как раз у него дома встречал Новый год, и мы по проспекту гуляли в новогоднюю ночь, я тогда первый раз видел этот город. И вообще, потом очень часто в процессе «Ласкового мая» у нас на Киселева,11 студия своя была.

С 1994 года в городе Минске я наблюдаю только чистоту и порядок. Мы живем здесь на Площади Победы, у меня здесь квартира, и мы видим, как эта чистота делается. Я в Москве живу на Тверской, 6 - это возле Кремля. Также, казалось бы, центральное место, но, по сравнению с городом Минском, у меня, извините за выражение, помойка.

Андрей Гуров, группа «Ласковый май»:

Я очень много видел спортивных объектов, причем, современных, и я год за вас, потому что у вас есть такие хорошие залы, где можно заниматься.

Андрей Разин, группа «Ласковый май»:

Сегодня посетили медицинский центр ваш, тоже посмотрели, даже удивились, там студия звукозаписи есть. Я спросил, а что ж это такое? А они: «Вы знаете, Андрей Саныч, у нас главный врач поет».

Хотелось бы действительно чаще здесь бывать, открою вам секрет, у «Ласкового мая» здесь есть дом, мы в 1988 году построили в Вишневке дом, поэтому мы ваши, местные. Я хочу сказать, что в Минске нас очень любят, поэтому мы практически каждый месяц у вас выступаем. Мне очень приятно, что спустя 25 лет мы можем каждый месяц приезжать сюда на гастроли.