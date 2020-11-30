«Ядя, что будет со мной?» Надежда Микулич вспоминает момент, когда поняла, что больше не вернётся в «Верасы»

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я не очень хотела, это муж хотел. Говорит: «Ты уже готовая певица, тебе пора делать сольную карьеру». Я не могла решиться, потому что мне надо, чтобы мною кто-то руководил. Вот я такая. Я буду подчиняться, вы мне только направляйте. А там у нас все-таки были Ядя и Вася Раинчик как руководители, а тут я никак не могла решиться остаться одной. Решился он, мне пришлось уйти в декретный отпуск. Я уже родила, слушаю по радио каждый день наши песни. Я не выдержала, позвонила Ядвиге, говорю: «Ядя, что будет со мной?» Она сказала, что не знает, как-то так ответила. Короче, мне было понятно, что уже не вернусь.

Вадим Щеглов:

Вам было обидно?

Надежда Микулич:

Обидно было. Я очень много плакала, конечно. Хотя, с другой стороны, чего, как раз самое время делать сольную программу. Но мне было обидно. А потом со мной случилась беда с голосом.