«Ядя, что будет со мной?» Надежда Микулич вспоминает момент, когда поняла, что больше не вернётся в «Верасы»
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, как пережила уход из коллектива.
Вадим Щеглов, ведущий:
Вы гастролируете по всему бывшему Советскому Союзу, но тем не менее вы неоднократно хотели покинуть «Верасы». Почему?
Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я не очень хотела, это муж хотел. Говорит: «Ты уже готовая певица, тебе пора делать сольную карьеру». Я не могла решиться, потому что мне надо, чтобы мною кто-то руководил. Вот я такая. Я буду подчиняться, вы мне только направляйте. А там у нас все-таки были Ядя и Вася Раинчик как руководители, а тут я никак не могла решиться остаться одной. Решился он, мне пришлось уйти в декретный отпуск. Я уже родила, слушаю по радио каждый день наши песни. Я не выдержала, позвонила Ядвиге, говорю: «Ядя, что будет со мной?» Она сказала, что не знает, как-то так ответила. Короче, мне было понятно, что уже не вернусь.
Вадим Щеглов:
Вам было обидно?
Надежда Микулич:
Обидно было. Я очень много плакала, конечно. Хотя, с другой стороны, чего, как раз самое время делать сольную программу. Но мне было обидно. А потом со мной случилась беда с голосом.
Вадим Щеглов:
Да, у вас пропал голос, вы потеряли его.
Надежда Микулич:
Я не могла петь то, что пела в «Верасах», ни одной песни. У меня пропал голос и все.
Вадим Щеглов:
Но тем не менее ваши тренировки, ваше усердие позволили вернуть.
Надежда Микулич:
Да, благодаря Ирине Полянской. Ирина Александровна педагог, она мне помогла вернуть. Плюс, еще лечилась, уколы делала, таблетки. У меня было несмыкание во всех регистрах, но ничего. Короче говоря, голос вернулся, он понизился. Я говорю, что голос тоже потолстел. Поскольку моя фигура не позволяет петь тоненьким голоском, он у меня понизился. То, что надо для сольного пения. Низкий, бархатный голос. Он у меня сейчас такой и есть.
«Каждый должен был высказаться». Надежда Микулич рассказала, что на самом деле происходило в легендарных «Верасах» – подробнее здесь.