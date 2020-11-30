Прямой эфир

«Ядя, что будет со мной?» Надежда Микулич вспоминает момент, когда поняла, что больше не вернётся в «Верасы»

30 ноября 2020 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, как пережила уход из коллектива.

Вадим Щеглов, ведущий:
Вы гастролируете по всему бывшему Советскому Союзу, но тем не менее вы неоднократно хотели покинуть «Верасы». Почему?

«Ядя, что будет со мной?» Надежда Микулич вспоминает момент, когда поняла, что больше не вернётся в «Верасы» -1

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я не очень хотела, это муж хотел. Говорит: «Ты уже готовая певица, тебе пора делать сольную карьеру». Я не могла решиться, потому что мне надо, чтобы мною кто-то руководил. Вот я такая. Я буду подчиняться, вы мне только направляйте. А там у нас все-таки были Ядя и Вася Раинчик как руководители, а тут я никак не могла решиться остаться одной. Решился он, мне пришлось уйти в декретный отпуск. Я уже родила, слушаю по радио каждый день наши песни. Я не выдержала, позвонила Ядвиге, говорю: «Ядя, что будет со мной?» Она сказала, что не знает, как-то так ответила. Короче, мне было понятно, что уже не вернусь.

Вадим Щеглов:
Вам было обидно?

Надежда Микулич:
Обидно было. Я очень много плакала, конечно. Хотя, с другой стороны, чего, как раз самое время делать сольную программу. Но мне было обидно. А потом со мной случилась беда с голосом.

«Ядя, что будет со мной?» Надежда Микулич вспоминает момент, когда поняла, что больше не вернётся в «Верасы» -4

Вадим Щеглов:
Да, у вас пропал голос, вы потеряли его.

Надежда Микулич:
Я не могла петь то, что пела в «Верасах», ни одной песни. У меня пропал голос и все.

Вадим Щеглов:
Но тем не менее ваши тренировки, ваше усердие позволили вернуть.

«Ядя, что будет со мной?» Надежда Микулич вспоминает момент, когда поняла, что больше не вернётся в «Верасы» -7

Надежда Микулич:
Да, благодаря Ирине Полянской. Ирина Александровна педагог, она мне помогла вернуть. Плюс, еще лечилась, уколы делала, таблетки. У меня было несмыкание во всех регистрах, но ничего. Короче говоря, голос вернулся, он понизился. Я говорю, что голос тоже потолстел. Поскольку моя фигура не позволяет петь тоненьким голоском, он у меня понизился. То, что надо для сольного пения. Низкий, бархатный голос. Он у меня сейчас такой и есть.

«Каждый должен был высказаться». Надежда Микулич рассказала, что на самом деле происходило в легендарных «Верасах» – подробнее здесь

# Белорусская музыка # Музыка # Вадим Щеглов # Надежда Микулич # Ядвига Поплавская # Василий Раинчик # Ирина Полянская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Песня должна нести людям добро, позитив и радость». Певица Elen о новой песне и творческом пути
16 ноября 2020 09:29

«Песня должна нести людям добро, позитив и радость». Певица Elen о новой песне и творческом пути

Как Руслан Алехно выступил с сольным концертом в Национальном художественном музее
16 ноября 2020 09:20

Как Руслан Алехно выступил с сольным концертом в Национальном художественном музее

«Я была на многих больших проектах: «Новая волна», «Голос. Дети». О чём песня представительницы Беларуси на «Детском Евровидении-2020»
13 ноября 2020 09:26

«Я была на многих больших проектах: «Новая волна», «Голос. Дети». О чём песня представительницы Беларуси на «Детском Евровидении-2020»