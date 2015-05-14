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Часы-флешки, чтобы всегда помнить о «Time»: Юзари и Маймуна показали промопродукцию, которую привезли в Вену

14 мая 2015 16:46
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Новости Беларуси. До официального открытия конкурса «Евровидение-2015», который пройдет в австрийской Вене, остались считанные дни. 17 мая по красной ковровой дорожке на Ратушной площади пройдут делегации всех 40 стран-участниц.

По традиции, конкурсанты приезжают на фестиваль не с пустыми руками – удивляют разнообразием промопродукции: дисками, буклетами, значками, открытками – кто на что горазд.

Белорусская команда в этом году не стала вкладываться в разнообразие, посчитав, что «лучше меньше, да лучше».

Анна Новик, официальный представитель дуэта Uzari & Maimuna:
В Вену ребята увезли 200 маек, 200 кепок, 500 блокнотов и 2 тысячи почтовых открыток.

Есть и еще два «нано»-наименования! Это флешки-визитки и наручные часы с флешкой-застежкой. Последние прибудут в Вену в канун открытия конкурса.

Часы-флешки, чтобы всегда помнить о «Time»: Юзари и Маймуна показали промопродукцию, которую привезли в Вену -1

Анна Новик, официальный представитель дуэта Uzari & Maimuna:
Промо-флешки мы изготовили очень ограниченным тиражом, всего несколько десятков. На флешке записан наш клип и песня Time. Часов с флешками – 200 штук.

Объединяющим элементом всей белорусской промопродукции в этом году стал уникальный логотип.

Анна Новик, официальный представитель дуэта Uzari & Maimuna:
Логотип придумала автор нашей промо-продукции Анна Герт. Это специально стилизованный для нас вариант белорусского орнамента, в который органично вплетены первые буквы имён Uzari & Maimuna. Своим расположением они создают контур песочных часов – символа времени.

Часы-флешки, чтобы всегда помнить о «Time»: Юзари и Маймуна показали промопродукцию, которую привезли в Вену -4

«Логотип есть на всей промо-продукции, – уточняет Анна Новик – даже ненавязчиво присутствует на сценическом платье Маймуны». 

Часы-флешки, чтобы всегда помнить о «Time»: Юзари и Маймуна показали промопродукцию, которую привезли в Вену -7

О сценических костюмах Юзари и Маймуны здесь!

Беларусь выступит в первом полуфинале 19 мая под номером 11.

Даты и участники полуфиналов здесь

# Музыка # Евровидение 2015 # Юзари и Маймуна

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