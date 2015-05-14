Часы-флешки, чтобы всегда помнить о «Time»: Юзари и Маймуна показали промопродукцию, которую привезли в Вену

Новости Беларуси. До официального открытия конкурса «Евровидение-2015», который пройдет в австрийской Вене, остались считанные дни. 17 мая по красной ковровой дорожке на Ратушной площади пройдут делегации всех 40 стран-участниц.

По традиции, конкурсанты приезжают на фестиваль не с пустыми руками – удивляют разнообразием промопродукции: дисками, буклетами, значками, открытками – кто на что горазд.

Белорусская команда в этом году не стала вкладываться в разнообразие, посчитав, что «лучше меньше, да лучше».

Анна Новик, официальный представитель дуэта Uzari & Maimuna:

В Вену ребята увезли 200 маек, 200 кепок, 500 блокнотов и 2 тысячи почтовых открыток.

Есть и еще два «нано»-наименования! Это флешки-визитки и наручные часы с флешкой-застежкой. Последние прибудут в Вену в канун открытия конкурса.