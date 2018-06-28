«Был достаточно жёсткий отбор»: как Елфимов набирал команду для проекта «Во весь голос»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – продюсер, режиссер, актриса, автор книги «Корпорация звезд» – Лина Арифулина, певец, педагог белорусской команды в телепроекте «Во весь голос», 2-й сезон – Петр Елфимов, члены белорусской команды проекта «Во весь голос»: Ангелина Ломако, Максим Цуприков, Александра Нехай и Стефан Шмат.

Лина Арифулина о втором сезоне проекта «Во весь голос»: «Будем больше внимания уделять детям, их жизни, их мыслям»

Петр, как вы считаете, у ребят из других стран одинаковые музыкальные предпочтения или разные?

Петр Елфимов, певец, педагог белорусской команды в телепроекте «Во весь голос», 2-й сезон:

Я имею академическое классическое образование, поэтому за свою творческую карьеру я работал и продолжаю работать в различных жанрах, поэтому я очень рад, что у нас дети такие всесторонне развитые.

И они мне помогают.

Сколько у вас уходит времени на репетиции?

Петр Елфимов:

Дело в том, что был достаточно жесткий отбор, потому что было очень много заявок прислано в наш оргкомитет. Все наставники набирали себе команду. Но я хочу сказать, что просто все – великолепные ребята. Мы знакомы, как ни странно, потому что наблюдая за молодежью, которая подрастает и все время ходит на сцену, ты, все равно, всегда в курсе, кто и как развивается. Поэтому я очень рад, что именно эти ребята в нашей команде, в этом сезоне.

Мы уже выбрали песни.

Уже некоторые произведения разложили по голосам.

А там есть белорусскоязычные песни?

Петр Елфимов:

Конечно. Уже начали и продолжаем работать.

Чем уникален телепроект «Во весь голос» и что будет нового во втором сезоне?