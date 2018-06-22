Духовой баттл и «В джазе только девушки»: что нового будет на фестивале «Джазовые вечера у Ратуши»?

23 июня вечерний Минск наполнится музыкой. На сцене возле концертного зала «Верхний город» начнется фестиваль «Джазовые вечера». Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – режиссер «Джазовых вечеров у Ратуши» – Андрей Калина, саксофонист, композитор, интерпретатор, выпускник высшей музыкальной школы в Кельне, участник «Джазовых вечеров у Ратуши» – Алексей Малахов. Какой по счету будет этот фестиваль? И чем он будет отличаться от предыдущих? Андрей Калина, режиссер «Джазовых вечеров у Ратуши»:

Джаз – это, все-таки, традиционная музыка и мы стараемся сохранить традиции всех предыдущих джазовых фестивалей. Мы чуть-чуть вводим какие-то новшества. В этом году на «Джазовых вечерах» каждый вечер будет тематическим и каждый будет подчинен какой-то теме. Например, латиноамериканская музыка, духовой баттл, авторская музыка и «В джазе только девушки».

Завтра в субботу фестиваль откроет 12-летний тромбонист – Илья Киселев из Солигорского района. Почему такой выбор? Андрей Калина:

Мы ввели с прошлого года такую традицию, когда джазовые фестивали в Минске открывает одаренный ребенок. В прошлом году – это была семилетняя София Курлович, в этом году – обладатель Гран-при фестиваля «Jazz-time»в Солигорске – Илья Киселев, тромбонист.

Он совершенно обаятельный парнишка, с удивительной какой-то тромбоновой такой интонацией, очень любящий свой инструмент. Этот парень из Краснослободской школы искусств Солигорского района. Это даже не город, это периферия. То, что там появляются такие талантливые дети – это здорово!

Леша Малахов – минчанин, живет и работает в Германии уже много лет, приехал на родину для того, чтобы поиграть со своими друзьями. Алексей, вы впервые будете выступать у Ратуши? Алексей Малахов, участник «Джазовых вечеров у Ратуши»:

Совершенно верно, я буду выступать в первый раз, чему я очень рад. В Беларуси, к сожалению, выступать приходится нечасто, поскольку естественно там, где я живу, там я взаимодействую с музыкантами, развиваются проекты с ними, я езжу по определенному курсу. Кто из белорусских музыкантов будет принимать участие? Андрей Калина:

Мы стараемся, вообще, поощрять развитие джаза по всей стране не только в Минске. К нам приедет коллектив из маленького города Иваново Брестской области. Они бывали на фестивалях и в Польше, ездили в Украину, участвовали в прошлом году в престижном фестивале «Grodno Jazz».

Мне кажется, что поощрять развитие джаза в провинции, когда есть энтузиасты, которые ставят еще перед собой цели – приобщить к пониманию джазовой музыки молодежь, которая живет с ними в одном городе, вот это круто! А что касается известных музыкантов в Беларуси, то, конечно, это будет и Константин Горячий, и Андрей Клещев, и Андрей Славинский, и Вячеслав Сергиенко. Люда Круковская, которая, вообще, является хедлайнером у нас в финальном вечере, который называется «В джазе только девушки», когда у нас на сцене девушек, играющих джаз, будет 7 человек.

Алексей, вы выступаете на разных мировых площадках. Можно ли вообще сравнивать вкусовые музыкальные предпочтения слушателей европейских, американских и белорусских? Алексей Малахов:

Конечно же, ведь это зависит от культурного наследия и каждая музыка, независимо от стилей, всегда граничит с народным наследием с чем-то, что развивалось в процессе. Каждая публика воспитывается на своих определенных представлениях. Джаз может быть и белорусским.