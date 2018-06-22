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«Развития больше даёт в плане музыки» и «Хорошая PR-площадка». Уличные музыканты Минска об игре в переходах

22 июня 2018 07:37
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Заработок или подаяние? Можно ли прожить на заработанные в переходе деньги и кто выбирает для себя подобное хобби? Для Романа поиграть на саксофоне – одно удовольствие.

Роман Веремеев, уличный музыкант:
На улице играю три месяца, а саксофон купил в сентябре прошлого года. У меня была мечта, наверное, с 16 лет. 18 стукнуло, начал копить. Накопил и купил, вот играю.

По образованию Роман экономист, поэтому знает цену каждой копейки, на музыкальные гонорары от прохожих он снимает квартиру в Минске и собирает на тенор-саксофон.

«Развития больше даёт в плане музыки» и «Хорошая PR-площадка». Уличные музыканты Минска об игре в переходах-1

Роман Веремеев:
Почему я пошел играть? Это развития больше дает в плане музыки, стеснение уходит со временем. Вообще, в принципе, помогает. Каждый день играешь, в руки вбивается, ну, и плюс какой-никакой минимальный доход.

Пока Роман только начинает завоевывать публику, Данила из группы «Еvand»  разбил не одно сердце. Соло его скрипки пронзает насквозь, и играет автор не аранжировки, а исключительно собственную музыку.

Даниил Куликовских, композитор, музыкант:
Я нашел свой стиль музыки – классикал кроссовер, вот мы в этом стиле играем. В принципе людям нравится и подписчиков у нас тоже прибавляется с каждым разом.

Немного странно видеть этих музыкантов завсегдатаями в переходах метро, но именно здесь ребята получают не только внимание поклонников, но и серьезные заказы, благодаря которым появляются средства на выпуск нового альбома.

«Развития больше даёт в плане музыки» и «Хорошая PR-площадка». Уличные музыканты Минска об игре в переходах-4

Даниил Куликовских:
Это хорошая, так скажем, PR-площадка, потому что ходит очень много людей, особенно на Я. Коласа. И это своего рода какая-то реклама именно нашей музыки, коллектива. Вот это очень удобно.

Кого-то подобная музыка раздражает, а кто-то забывает о срочных планах и записывает видео на телефон, чтобы выложить запись импровизированного концерта в соцсети. Прохожие умеют быть благодарными за подаренное настроение и полученные эмоции.

«Развития больше даёт в плане музыки» и «Хорошая PR-площадка». Уличные музыканты Минска об игре в переходах-7

Музыка в переходах и на улицах, – уже привычное явление городской жизни. И если вы не кидаете монетку в шляпу музыкантов, никто не мешает вам просто улыбнуться и, пританцовывая, продолжить свой путь.

Как белорусы относятся к уличным музыкантам? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Музыка # Музыка # Роман Веремеев # Даниил Куликовских # Фотофакт # Музыка

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