«Развития больше даёт в плане музыки» и «Хорошая PR-площадка». Уличные музыканты Минска об игре в переходах

Заработок или подаяние? Можно ли прожить на заработанные в переходе деньги и кто выбирает для себя подобное хобби? Для Романа поиграть на саксофоне – одно удовольствие. Роман Веремеев, уличный музыкант:

На улице играю три месяца, а саксофон купил в сентябре прошлого года. У меня была мечта, наверное, с 16 лет. 18 стукнуло, начал копить. Накопил и купил, вот играю. По образованию Роман экономист, поэтому знает цену каждой копейки, на музыкальные гонорары от прохожих он снимает квартиру в Минске и собирает на тенор-саксофон.

Роман Веремеев:

Почему я пошел играть? Это развития больше дает в плане музыки, стеснение уходит со временем. Вообще, в принципе, помогает. Каждый день играешь, в руки вбивается, ну, и плюс какой-никакой минимальный доход. Пока Роман только начинает завоевывать публику, Данила из группы «Еvand» разбил не одно сердце. Соло его скрипки пронзает насквозь, и играет автор не аранжировки, а исключительно собственную музыку. Даниил Куликовских, композитор, музыкант:

Я нашел свой стиль музыки – классикал кроссовер, вот мы в этом стиле играем. В принципе людям нравится и подписчиков у нас тоже прибавляется с каждым разом. Немного странно видеть этих музыкантов завсегдатаями в переходах метро, но именно здесь ребята получают не только внимание поклонников, но и серьезные заказы, благодаря которым появляются средства на выпуск нового альбома.

Даниил Куликовских:

Это хорошая, так скажем, PR-площадка, потому что ходит очень много людей, особенно на Я. Коласа. И это своего рода какая-то реклама именно нашей музыки, коллектива. Вот это очень удобно. Кого-то подобная музыка раздражает, а кто-то забывает о срочных планах и записывает видео на телефон, чтобы выложить запись импровизированного концерта в соцсети. Прохожие умеют быть благодарными за подаренное настроение и полученные эмоции.