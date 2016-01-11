Брест принимает более 300 музыкантов из 16 стран в рамках фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера»

Новости Беларуси. Год культуры в Беларуси открыл фестиваль классической музыки в Бресте. 28-е «Январские вечера» собрали более трехсот музыкантов из 16-ти стран. На афише – громкие имена и молодые таланты. А в зале среди зрителей представители бизнеса и мэры Бреста и голландского Кувордена. О чем пели на сцене и говорили в кулуарах, выяснила корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Взмаху его рук подвластен один из самых знаменитых хоров Европы. 33 голоса участников нидерландского коллектива «Кантатрикс» звучали не только на самых престижных площадках королевства, но и в Италии, и Франции.

Сегодня дирижерский пульт Ханса Леендерса установлен в этом маленьком сельском Доме культуры.

В Беларуси знаменитый музыкант оказался впервые. На детальное знакомство со страной времени почти не было. Но фестивальный размах маэстро искренне удивил.

Ханс Леендерс, дирижер хора «Кантатрикс» (Нидерланды):

Поражены уровнем организации фестиваля: мы чувствуем себя очень комфортно и уютно. К тому же и уровень выступающих здесь музыкантов позволяет поставить «Январские музыкальные вечера» в один ряд со знаменитыми мировыми фестивалями.

Такое искусство «с доставкой» – новое слово в фестивальной жизни «Январских музыкальных вечером». Теперь классическая музыка без преувеличения звучит в каждом уголке.

А это яркий пример того, что искусство и в самом деле не знает границ. Музыкальный фестиваль «Январские вечера» шагнул за рамки культурного события и стал площадкой для продуктивного экономического диалога.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Принять хор высокопрофессиональный в 33 человека – это высокий формат. И то, что параллельно с этим идет проработка экономических форматов взаимодействия – это то же очень здорово. Только за прошлый год мы удвоили экспорт в Нидерланды.

Берт Бауместер, бургомистр города Куворден (Нидерланды):

Главная в разговоре – тема транспорта и логистики. Нас интересует увеличение числа транзитных перевозок всеми способами. Мы посетили международный пункт пропуска «Козловичи» и уверены, что у вас есть все возможности и мощности для значительного увеличение грузопотока.

Звездные имена на афишах «Январских вечеров» давно стали брендом фестиваля. Они и превратили городской музыкальный форум в масштабное культурное событие. Те, кто своим мастерством покорял площадки Рима и Милана, сегодня признаются: с гордостью стоят на Брестской сцене.

Антонио Амендуни, участник фестиваля (Италия):

Я 6-ой раз участвую в фестивале и считаю, что Брест мой второй дом. Здесь замечательная публика. Два года не был в городе, и я приятно удивлен новой сценой Брестского театра. Так что здесь есть все слагаемые успеха: хорошая публика, хороший театр и сцена.

Лукаш Гайдученя, участник фестиваля (Польша):

Выступать перед такой публикой, брестской публикой, — большое достижение. Без сомнений — это один из важнейших фестивалей, который проходит в Беларуси. Поэтому, я думаю, что это очень важный фестиваль.

За 28 лет существования фестиваля, город над Бугом принимал лучших исполнителей из 36 стран мира: от Польши до Вьетнама и Китая. А завтра на сцене Брестского академического театра выступит солистка Мариинского театра Мария Максакова.